Пасха онлайн: где посмотреть богослужения, не выходя дома?

В этом году католики отмечают Пасху 12 апреля, православные христиане – 19 апреля.

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией украинцам предлагают не посещать храмы.

Конечно, культовые сооружения закрывать не будут, но рекомендуют максимально сократить их посещение.

Чтобы обезопасить верующих, для них организуют онлайн богослужения. Их будут транслировать через YouTube и на страницах церквей в Facebook.

Так, служители Православной церкви Украины (ПЦУ) предлагают в праздники заходить на их YouTube канал.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) также организует трансляции на Youtube, а помимо этого, в Facebook Киево-Печерской Лавры.

Богослужения Украинской греко-католической церкви можно посмотреть на канале Живе телебачення в YouTube и на Facebook.

По материалам nv.ua

Фото: news.ugcc.ua

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