Реестр военнообязанных «Оберег»: как его заполняют и зачем он нужен

«Оберег» — это проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, электронная база данных для хранения информации, необходимой для военного учета.

Цель создания реестра — повысить эффективность военного учета, снизить коррупцию и исключить возможность манипуляций с данными. Его задачи:

ведение воинского учета,

планирование и реализация мер по мобилизации и принятию на контракт,

информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о воинском учете.

Формально реестр запустили еще в марте 2022 года, но без полной базы.

Заступая на должность министра обороны, Рустем Умеров в начале сентября говорил, что смысл «Оберега» в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Кроме того, реестр сделает невозможными любые коррупционные риски.

Ожидается, что благодаря «Оберегу» удастся быстрее идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете.

База «Оберега»

Глава по цифровой трансформации Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что запланированная работа по реестру «Оберег» завершена. База была увеличена на 750 тысяч записей, а 88% данных уже верифицировано.

Как пояснила Черногоренко, реестр «Оберег» — база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. Она не содержит данные о действующих военнослужащих.

Условно говоря, это как реестр паспортов или единственный государственный демографический реестр с информацией граждан.

«Также двигаемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, касающимся ветеранов», — добавила Черногоренко.

Какие данные заносят в «Оберег»

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).

В него заносят следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность



Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизиты внутреннего и заграничного паспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости и так далее.

Если Верховная рада примет законопроект №10062, то этот перечень будет дополнен номерами телефонов, адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и водительских правах. По состоянию на декабрь 2023 года документ прошел только первое чтение.

Откуда берут данные

Наполняется «Оберег» данными из других реестров. На первом этапе идет взаимодействие с базами Минфина, МВД, Министерства образования и науки и Государственной судебной администрации. На следующих этапах налаживается обмен информацией с реестрами Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики и других ведомств.

Одним из ключевых является Реестр физических лиц — налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способен обеспечить верификацию данных в других реестрах.

Отметим, согласие военнообязанных на обработку персональных данных для «Оберега» не требуется. При этом украинцы должны подавать исключительно достоверную информацию о себе.

Если данные о человеке вносятся впервые, формируется отдельный номер записи в «Обереге», фиксируются время, дата и информация о том, кто сделал запись. Данные в электронных карточках о каждом человеке должны храниться в течение всей жизни и удаляются после 105 лет с даты его рождения.

Читайте також: Мобілізація у 2024 році посилиться: подробиці нового законопроекту та ситуація в Одесі

Как работает «Оберег»

До запуска «Оберега» вся информация о человеке в военкомате хранилась в «папочках». И первой задачей было оцифровать папки, внести их в систему, чтобы информация была доступна онлайн.

«И когда вы приходите в военкомат, чтобы она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько есть военнообязанных, а где они учились — то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование», — пояснил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фактически речь идет об автоматизации работы ТЦК, которая уберет очереди, окошки и тому подобное. С другой стороны, речь идет о качественных данных, которые позволят принимать решения о том, сколько людей мобилизовать, кто именно нужен и так далее.

По словам Федорова, сейчас при женитьбе мужчина должен уведомить об этом военкомат. Реестр позволит получать такие данные автоматически. То есть не нужно каждый раз приходить в ТЦК для того, чтобы известить его о таких изменениях.

Простыми словами, интерфейса коммуникации людей с военкоматами через реестр нет. «Оберег» лишь автоматизирует общение сотрудника ТЦК с военнообязанным, поскольку не нужно «бежать и брать папочку с документами».

Кто имеет доступ к реестру

Доступ к реестру имеют следующие ведомства:

Министерство обороны Украины;

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки Украины;

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Оператор ТЦК не имеет непосредственного доступа к другим реестрам, а лишь формирует через «Оберег» конкретный запрос. Например, если студенту необходимо принести справку с места обучения, сейчас нужно обратиться в вуз, получить документ с печатью, после чего идти в ТЦК. Единый реестр позволит по запросу проверить, действительно этот человек учится на дневной форме и имеет право на отсрочку.

Что касается доступа военнообязанных к реестру, то на сегодня есть лишь возможность проверить информацию о себе. Причем для этого нужно лично обратиться в ТЦК и подать письменный запрос.

В законопроекте №10062 есть норма о том, что военнообязанные получат доступ к «Оберегу» через электронный кабинет. И уже тогда можно будет дистанционно проверять данные и подавать сведения о себе в ТЦК.

Насколько безопасен реестр «Оберег»

В Минобороны подчеркивают, что реестр работает по всем стандартам информационной безопасности, действующим в Украине. У оператора ТЦК нет возможности скачать информацию обо всех военнообязанных по всей стране. Он имеет доступ к информации в определенном районе или области.

«В законе прописано, кто какой доступ имеет. Системы вроде «Оберег» построены так, чтобы минимизировать риски утечки информации. На мой взгляд, самым уязвимым звеном в этом процессе является человек, что недавно подтвердил случай с «Киевстаром». Все реестры государственного уровня достаточно защищены от кибератак и взломов. Если что-то и случается, то в основном из-за человеческого фактора», — говорит Олег Бурба, руководитель компонента «Интероперабельность и цифровая правительственная инфраструктура» проекта EU4DigitalUA, который модернизировал «Оберег».

Что изменит запуск «Оберега»

После того, как будут синхронизированы базы данных, в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.

«Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП», — рассказал Спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо.

До этого электронная база в ТЦК позволяла осуществлять меры оповещения людей в любой точке страны, то есть, например, человеку из Сум могли вручить повестку в Одессе. Теперь оцифрованное дело может увидеть ТЦК в другом регионе. Пока синхронизации с другими реестрами нет. Как только это заработает — все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, вручением повесток на блокпостах отпадут.

«Это упростит проведение мобилизации ресурсов — как человеческих, так и транспортных, и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения», — добавил представитель Сухопутных сил.

Екатерина Черногоренко отмечает, что «Оберег» призван снизить коррупцию, возможность манипуляций с данными, избежать случаев, когда повестки повторно рассылаются тем, кто уже воюет.

«Наш конечный пользователь — это не только военнообязанный, это работник ТЦК и СП, который должен быть суперменом в работе с данными, в работе с людьми, быть сервисно-ориентированным», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, Кабинету министров предлагают запустить возможность постановки на воинский учет через Центры предоставления административных услуг. А на базе «Оберега» запустят новые электронные услуги, например, по бронированию военнообязанных.

При подготовке материала использовались: интервью спикера Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо и вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина, интервью замминистра обороны Екатерины Черногоренко для DOU.