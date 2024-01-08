Какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт

Кому упростили назначение льгот на коммуналку Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей. Экспериментальный порядок взятия на учет и назначения льгот разработало Министерство соцполитики. ПОДРОБНЕЕ

В Украине подорожало оформление документов: сколько теперь придется платить С 1 января 2024 года в Украине изменились цены на оформление некоторых документов. Оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства для выезда за границу подорожало. ПОДРОБНЕЕ

Жгучая боль в груди когда тебя реанимируют: откровенный рассказ о войне, ранениях и тяжелой реабилитации 26-летний Артем Гончарук до войны работал на «Укрзализныце» инженером производственно-технического отдела. Война кардинально изменила жизнь парня. На службе он был гранатометчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. В одном из тяжелых боев получил сложное ранение. 25 марта 2023 года демобилизовался, получил II группу инвалидности и вернулся на «Укрзализныцю». Читателям «Одесской жизни» Артем рассказал о службе, спасении и возвращении домой. ПОДРОБНЕЕ