Какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил перечень документов и сведений, которые должны быть в семье военнослужащих. Владение этой информацией поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.
Необходимо иметь такие данные:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- копия паспорта;
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован военнослужащий;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- должность, звание военно-учетной специальности (если известно);
- личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия), или жетона;
- ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
- ФИО, контакты непосредственного командира;
- ФИО, контакты командира части;
- телефон «горячей линии» части, бригады, группировки.
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Если есть вопросы к Уполномоченному по правам человека, можно обратиться:
- по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
- по электронной почте: [email protected];
- на «горячую линию»: 0800-501-720;
- по телефону: 044-299-74-08.
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