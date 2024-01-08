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Какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт

Какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил перечень документов и сведений, которые должны быть в семье военнослужащих. Владение этой информацией поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть.

Необходимо иметь такие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • копия паспорта;
  • контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
  • контактные данные военкомата, из которого был мобилизован военнослужащий;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • должность, звание военно-учетной специальности (если известно);
  • личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия), или жетона;
  • ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
  • ФИО, контакты непосредственного командира;
  • ФИО, контакты командира части;
  • телефон «горячей линии» части, бригады, группировки.

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Если есть вопросы к Уполномоченному по правам человека, можно обратиться:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: [email protected];
  • на «горячую линию»: 0800-501-720;
  • по телефону: 044-299-74-08.

Ранее мы рассказывали, куда обращаться военнослужащим, если нарушают их права.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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