Как упростили прохождение военно-врачебной комиссии для раненых военнослужащих

Раненому военнослужащему больше не надо возить документы лично в воинскую часть после решения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщили в Минобороны.
Это стало возможным благодаря внедрению системы электронного документооборота. Теперь медучреждение может направить документы о решении ВВК в воинскую часть, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК (военкомат) по месту жительства или отпуска.
Какие это могут быть документы?
- Справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;
- постановление ВВК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
Если медучреждение, в которое вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, звоните на «горячую линию» Минобороны: 0800-500-442.
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