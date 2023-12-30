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Как упростили прохождение военно-врачебной комиссии для раненых военнослужащих

Как упростили прохождение военно-врачебной комиссии для раненых военнослужащих

Раненому военнослужащему больше не надо возить документы лично в воинскую часть после решения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщили в Минобороны.

Это стало возможным благодаря внедрению системы электронного документооборота. Теперь медучреждение может направить документы о решении ВВК в воинскую часть, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК (военкомат) по месту жительства или отпуска.

Какие это могут быть документы?

  • Справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;
  • постановление ВВК о непригодности к военной службе;
  • другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Если медучреждение, в которое вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, звоните на «горячую линию» Минобороны: 0800-500-442.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты положены военнослужащим в случае ранения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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