Как упростили прохождение военно-врачебной комиссии для раненых военнослужащих

Это стало возможным благодаря внедрению системы электронного документооборота. Теперь медучреждение может направить документы о решении ВВК в воинскую часть, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК (военкомат) по месту жительства или отпуска.

Какие это могут быть документы?

Справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Если медучреждение, в которое вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, звоните на «горячую линию» Минобороны: 0800-500-442.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты положены военнослужащим в случае ранения.