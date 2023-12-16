Какое денежное довольствие положено военнослужащим теробороны

Так, существует два понятия: территориальная оборона (ТРО) и добровольное формирование территориальной общины (ДФТО).

Сколько платят военнослужащим ТРО

Силы ТРО фактически входят в состав Вооруженных сил Украины, поэтому их денежное обеспечение такое же, как и у военнослужащих и составляет не менее 20100 гривен. Дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен производятся только при выполнении боевых спецзаданий. А выплата в размере до 100 тысяч гривен производится только тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях в определенных районах.

Получают ли денежное обеспечение военнослужащие ДФТО

ДФТО – это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной общины. Добровольцы ДФТО не являются военнослужащими, хотя и подчиняется ближайшему батальону ТРО.

Те, кто подписал контракт на службу в ДФТО, на практике денежного обеспечения не получают. Эти формирования должны обеспечиваться на средства территориальной общины. Кроме того, за этими лицами сохраняется выплата зарплаты по месту работы.

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