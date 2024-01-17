На работу в ВСУ: какие бонусы можно получить в Одессе и на какие вакансии спрос

20 тысяч за подписанный контракт или мобилизацию

Так, по информации одесской мэрии, одесситы, подписавшие с 1 января 2024 года контракт с Вооруженными силами Украины, получат денежную помощь из городского бюджета на уровне с мобилизованными.

Соответствующее решение принято сегодня, 17 января 2024 года, на внеочередной сессии Одесского городского совета.

«Мы приняли изменения в программу социальной поддержки, и теперь 20 тысяч гривен получат не только мобилизованные, но и те, кто пошел служить в Вооруженные Силы Украины по контракту. Все они защитники и защищают нашу страну. Ведь мобилизуют сейчас с 27 лет, а те, кто помоложе, идут по контракту»,

– сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как отметил мэр, в Департамент труда и соцполитики уже поступают заявки. Сейчас завершается разработка порядка предоставления материальной помощи, есть четкое взаимодействие с терцентрами комплектования. Основная задача – довести процесс до автоматизма: когда все необходимые документы на получение помощи мобилизованный или контрактник будет предоставлять сразу в ТЦК, а после зачисления в воинскую часть будет автоматически получать выплаты на свой счет.

Геннадий Труханов напомнил, что в Одессе действуют и другие городские программы, в рамках которых оказывается поддержка действующим военным и ветеранам войны.

Между тем Министерство Обороны в конце 2023 года заключило соглашения с четырьмя рекрутинговыми компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки для размещения вакансий. Речь идет о Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа. Рекрутинг через специальные платформы Минобороны ведет параллельно мобилизации. Основное преимущество рекрутинга – человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт.

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37 500 отзывов на вакансии в армии

По данным Минобороны, на 4 января 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления на профильных ресурсах. Актуальных вакансий уже около 2 тысяч. Сами же рекрутинговые платформы, по подсчетам Forbes, получили 37 500 отзывов на эти вакансии. В пятерку самых популярных на Work.ua входят бухгалтер, делопроизводитель, повар, разведчик, оператор БПЛА. В топе на OLX: водители, охранники и артиллеристы.

Заработная плата на Work.ua варьируется от 17 000 грн для бухгалтеров до 125 000 грн для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров. Похожие сведения и на Robota.ua: от 20 000 грн для делопроизводителей, водителей и поваров до 125 000 грн для старших боевых медиков, военных IT-специалистов, пожарных, командиров миномета.

А что с законопроектом о мобилизации?

4 января профильный парламентский комитет приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. Документ содержал ряд противоречивых положений. В преддверии рассмотрения антикоррупционный комитет Верховной Рады даже заявил, что определенные нормы документа могут привести к коррупционным рискам. В частности, среди самых неоднозначных была норма, позволявшая отправлять повестки по электронной почте. Ведь, как признали в самом профильном комитете, было невозможно выяснить, получал ли человек такую повестку вообще. Настораживает и норма о том, что председатели органов местного самоуправления могут получить право на бронирование военнообязанных. По мнению некоторых нардепов, такое положение открывало путь для манипуляций и коррупции. Наконец 11 января законопроект о мобилизации вернули на доработку Кабмина.

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При подготовке использовались материалы Центра общественного мониторинга и контроля

Фото: rbc.ua