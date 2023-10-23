Как будут искать «уклонистов» при помощи системы «Оберіг»

Как уверяют в Минобороны Украины, такой инструмент очень необходим для нашей страны, чтобы поставить на военный учет всех мужчин. Кроме того, он поможет отслеживать «уклонистов». Как именно это будет происходить, рассказала в эфире телемарафона замминистра обороны Наталья Калмыкова.

Система «Оберіг»: как будут искать «уклонистов»

По словам Калмыковой, в системе «Оберіг» будет вся информация, что и в приложении «Дія», и даже больше:

место работы;

место жительства;

семейное положение;

данные родителей;

вакцинация;

образование;

права на использование оружия;

наличие удостоверения водителя;

покупка недвижимости или авто;

данные о владении иностранными языками;

данные о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации.

Так, с помощью электронного обмена базами данных в системе «Оберіг» будет отображаться, какими услугами пользуется военнообязанный и где он находится. То есть всех мужчин будут отслеживать почти в онлайн режиме.

Замминистра подчеркнула, что в 2024 году 90% мужчин будут стоять на военном учете.

«Нам нужно знать, какой ресурс есть в стране, чтобы пополнять подразделения и делать ротации. У нас идет тяжелая война, которую нам нужно выиграть. Я советую мужчинам не прятаться от мобилизации, а прийти самим в военкомат и выбрать то подразделение, где они хотят служить и мобилизоваться»,

– подчеркнула Наталья Калмыкова.

Читайте также:

Источник: novyny.live