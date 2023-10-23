Как будут искать «уклонистов» при помощи системы «Оберіг»

Еще в начале октября в Украине заработал электронный реестр под названием «Оберіг», содержащий информацию о военнообязанных, призывниках, резервистах и военнослужащих. Также у каждого мужчины появится электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка.
Как уверяют в Минобороны Украины, такой инструмент очень необходим для нашей страны, чтобы поставить на военный учет всех мужчин. Кроме того, он поможет отслеживать «уклонистов». Как именно это будет происходить, рассказала в эфире телемарафона замминистра обороны Наталья Калмыкова.
Система «Оберіг»: как будут искать «уклонистов»
По словам Калмыковой, в системе «Оберіг» будет вся информация, что и в приложении «Дія», и даже больше:
- место работы;
- место жительства;
- семейное положение;
- данные родителей;
- вакцинация;
- образование;
- права на использование оружия;
- наличие удостоверения водителя;
- покупка недвижимости или авто;
- данные о владении иностранными языками;
- данные о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации.
Так, с помощью электронного обмена базами данных в системе «Оберіг» будет отображаться, какими услугами пользуется военнообязанный и где он находится. То есть всех мужчин будут отслеживать почти в онлайн режиме.
Замминистра подчеркнула, что в 2024 году 90% мужчин будут стоять на военном учете.
«Нам нужно знать, какой ресурс есть в стране, чтобы пополнять подразделения и делать ротации. У нас идет тяжелая война, которую нам нужно выиграть. Я советую мужчинам не прятаться от мобилизации, а прийти самим в военкомат и выбрать то подразделение, где они хотят служить и мобилизоваться»,
– подчеркнула Наталья Калмыкова.
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Источник: novyny.live