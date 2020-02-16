История Одессы: кто такие биндюжники

Профессия биндюжника появилась почти 200 лет назад, с введением в Одессе порто-франко. Сегодня о ней знают только жители немногих приморских городов. Впрочем, забыли о ней не так уж и давно — редких ее представителей можно было встретить еще полвека назад.

В профессию брали только «специалистов»

По одной из версий, слово «биндюжник» произошло от названия ломовой лошади — «битюг», по другой — от названия телеги «биндюх» и места, где восседал возница, которое называлось «бинда». Однако одесские краеведы считают, что это не совсем так. Скорее всего, это слово появилось от названия бенд-вагенов — пароконных подвод на железных осях с вместительным кузовом, на которых биндюжники перевозили большое количество грузов — до полутора тонн. Эти телеги были огромными — в рост человека, но длинными и узкими. Такая конструкция позволяла им легко разминуться на городских улицах, а несколько таких подвод без труда помещались на портовых причалах.

Такое транспортное средство требовало и особой тягловой силы. В телеги биндюжники запрягали двух першеронов или битюгов, которые считались самыми сильными конями-тяжеловозами. Маршрут биндюжников был неизменным — он пролегал по городу, от порта к рынку и обратно.

К профессии биндюжника одесситы относились с уважением — ведь в эту профессию абы кого не брали. Каждый из них должен был отличаться высоким ростом и физической силой, обладать отменным здоровьем, а также иметь «водительские права», то есть навыки обращения с лошадьми и транспортными средствами.

Хлебный сезон

С началом осени начинался и хлебный бум: со всей страны в одесский порт направлялись телеги, груженные зерном. Их было так много, что городская жизнь на несколько месяцев могла бы просто остановиться: во-первых, в городе наступил бы транспортный коллапс, а во-вторых, Одесса просто утонула бы в навозе. Поэтому из всех грузовых повозок въезд в город был разрешен только платформам биндюжников.

В Одессу, где в то время процветало порто-франко, ввозили огромное количество самых разных товаров, но основным все же был хлеб. Чтобы представить себе объем работы биндюжников, достаточно сказать, что через город проходили миллионы пудов зерна. Портовые грузчики не всегда справлялись с огромным количеством работы, поэтому, чтобы быстрее погрузить товар, им иногда помогали биндюжники.

Телеги биндюжников тянулись в Купеческую гавань гуськом, длинной вереницей. В тесноте на поворотах или узких пирсах случались и аварии — огромные повозки сцеплялись осями, создавая пробку. Если дело происходило близко к краю причала, то бывало, что телеги даже падали в воду вместе с грузом и возницами.

Самокрутка из ассигнаций и экипаж для кепки

Хлебный сезон заканчивался в ноябре, и биндюжники превращались в «дальнобойщиков» — возили грузы в другие города. А в родном городе они зарабатывали не только честным трудом, а использовали свое транспортное средство и в криминальных целях — занимались контрабандой. На Большом Фонтане, где иностранные корабли обычно пополняли запасы питьевой воды, собирались биндюжники с «левым» грузом. Ночью они перегружали товары на корабль или же с корабля на телегу, и везли в город.

Но все же самый большой доход биндюжники получали в пору хлебного бума. Огромные заработки порождали у них и соответствующее отношение к деньгам: иногда можно было увидеть, как, куражась, подвыпивший возница прикуривал от рублевой или пятирублевой ассигнации или делал из нее самокрутку.

Нередко биндюжники спускали в ресторанах все, что заработали. После ресторана подвыпивший биндюжник возвращался домой в трех экипажах: в одном везли самого «хозяина жизни», во втором — его парусиновый плащ, а в третьем — картуз.

Но несмотря на такую любовь к кутежам, к работе биндюжники относились вполне серьезно. На протяжении всей истории их существования у биндюжников был самый настоящий профсоюз, который защищал каждого из них и помогал отстаивать «трудовые права».

Почему грубиянов называют биндюжниками?

Речь биндюжников была «чисто одесской» и при этом щедро пересыпана словечками, которые при дамах произносить до сих пор не принято. Возможно, именно поэтому уже в середине XIX века слово «биндюжник» приобрело еще одно значение — грубиян, которое сохранилось и до нашего времени.

Фото из открытых источников

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