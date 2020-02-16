Три пропажи за три недели: в рейсах продолжают исчезать украинские моряки

Три украинских моряка пропали в разных рейсах с конца января. Как сообщили в фонде помощи морякам «Ассоль», при неизвестных обстоятельствах исчезли Александр Горяев, Денис Литвиненко и Евгений Масленников.

“Одесская жизнь” уже писала, что 23 января пропал 41-летний Денис Литвиненко. Его судно Star Aquila (под флагом Маршалловых островов) стояло на рейде в 12 морских милях от берегов США.

24 января пропал Евгений Масленников, сообщает “Ассоль”. Он исчез во время перехода из Эквадора в Панаму. Моряку 36 лет. Он ходил на судне Green Italia под флагом Багамских островов.

Александр Горяев пропал с борта судна «Виктория» под флагом Белиза 8 февраля. Крюинговая компания о происшествии сообщила родным только через пять дней. Моряк исчез в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран. Родные подозревают, что дело об исчезновении Александра пытаются замять. Они рассказали, что незадолго до пропажи 33-летний Горяев жаловался на конфликты с капитаном и старпомом — гражданами России.

Фото: Ассоль, walldeco.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!