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Новости Одессы и Одесской области

Три пропажи за три недели: в рейсах продолжают исчезать украинские моряки

Три пропажи за три недели: в рейсах продолжают исчезать украинские моряки

Три украинских моряка пропали в разных рейсах с конца января. Как сообщили в фонде помощи морякам «Ассоль», при неизвестных обстоятельствах исчезли Александр Горяев, Денис Литвиненко и Евгений Масленников.

“Одесская жизнь” уже писала, что 23 января пропал 41-летний Денис Литвиненко. Его судно Star Aquila (под флагом Маршалловых островов) стояло на рейде в 12 морских милях от берегов США.

Денис Литвиненко

24 января пропал Евгений Масленников, сообщает “Ассоль”. Он исчез во время перехода из Эквадора в Панаму. Моряку 36 лет. Он ходил на судне Green Italia под флагом Багамских островов.

Евгений Масленников

Александр Горяев пропал с борта судна «Виктория» под флагом Белиза 8 февраля. Крюинговая компания о происшествии сообщила родным только через пять дней. Моряк исчез в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран. Родные подозревают, что дело об исчезновении Александра пытаются замять. Они рассказали, что незадолго до пропажи 33-летний Горяев жаловался на конфликты с капитаном и старпомом — гражданами России.

Александр Горяев

Фото: Ассоль, walldeco.ua

 

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