Одесская область передала правительству план формирования ОТГ (презентация)

Одесская облгосадминистрация передала в Министерство развития общин и территорий обновленный проект перспективного плана формирования ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

По словам директора Департамента экономической политики и стратегического планирования Дмитрия Радулова, это обновленный план и он уже направлен в правительство.

Консультации проводились под председательством первого заместителя руководителя Одесской ОГА Вячеслава Овечкина. В них участвовали председатель облсовета Сергей Паращенко, нардепы, депутаты облсовета, председатели местных советов и РГА, представители общественности, региональных отделений ассоциаций органов местного самоуправления, Одесского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой», жители территориальных общин.

На сайте также опубликовали презентацию этого проекта:

Белым цветом обозначены населенные пункты, которые решили присоединиться к объединенным территориальных общин других районов.

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