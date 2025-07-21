Море у берегов Одессы

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, температура моря в Одессе 21 июля 2025 года составит всего 16-17°С. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей. В любом случае важна и общая погода.

Сегодня по прогнозу синоптиков:

  • В Одессе днем будет облачно, дневная температура воздуха 28-30°С;
  • По Одесской области —  днем 28-33°С, местами до 36°С.

Напомним, список официально открытых пляжей в Одессе пополнился тремя локациями.

Фото — Анна Баратинская

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