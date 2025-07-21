Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, температура моря в Одессе 21 июля 2025 года составит всего 16-17°С. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей. В любом случае важна и общая погода.
Сегодня по прогнозу синоптиков:
- В Одессе днем будет облачно, дневная температура воздуха 28-30°С;
- По Одесской области — днем 28-33°С, местами до 36°С.
Напомним, список официально открытых пляжей в Одессе пополнился тремя локациями.
Фото — Анна Баратинская