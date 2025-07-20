14 июля

Июльский жаркий день на улице Павла Зеленого (Коблевская): уют, тишина, тень…

Одесские улицы

15 июля

Ко Дню Украинской Государственности в Музее-кафе «Старая Одесса» открылась интересная экспозиция:

в Музее-кафе «Старая Одесса» открылась интересная экспозиция

16 июля

Экзотика: в старом одесском дворике зреют гранаты:

в старом одесском дворике зреют гранаты

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17 июля

Июльская Одесса: в ожидании дождя…

Июльская Одесса: в ожидании дождя

18 июля

Этот дом в переулке Маланова немного похож на сказку:

Одесса: дом в переулке Маланова

19 июля

В Одессе продолжаются раскопки рядом с Дюком:

Фото дня: раскопки у Дюка

20 июля

В Одессе прошла неделя французской культуры.

В Одессе прошла неделя французской культуры

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