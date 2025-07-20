14 июля
Июльский жаркий день на улице Павла Зеленого (Коблевская): уют, тишина, тень…
15 июля
Ко Дню Украинской Государственности в Музее-кафе «Старая Одесса» открылась интересная экспозиция:
16 июля
Экзотика: в старом одесском дворике зреют гранаты:
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17 июля
Июльская Одесса: в ожидании дождя…
18 июля
Этот дом в переулке Маланова немного похож на сказку:
19 июля
В Одессе продолжаются раскопки рядом с Дюком:
20 июля
В Одессе прошла неделя французской культуры.
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