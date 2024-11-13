На одесском инклюзивном пляже могут построить высотку

На пляже «Дельфин» началось строительство новых объектов прямо у самого моря. На месте бывшей спасательной станции застройщик планирует возвести восьмиэтажный жилой дом, замаскированный под административное здание.
Об этом заявил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
Как сообщала «Одесская жизнь», возле инклюзивного пляжа «Калетон» начались строительные работы. На парковку для людей с инвалидностью заехала строительная техника и началась установка забора. В мэрии говорят, что строительство коснется двух заброшенных объектов – аэросолярия и спасательной станции.
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По данным Петра Обухова, вместо аэросолярия застройщик планирует возвести ресторан, а вместо спасательной станции — 8-этажное «административное» здание с жилыми помещениями. Эта высотка будет стоят почти на песке.
Заброшенные здания аэросолярия и спасательной станции на «Дельфине» были куплены застройщиком у городского совета, а впоследствии ему же была отдана земля под этими зданиями.
В 2021 году государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала разрешение на строительство компании «Одесаінвестбуд», которой принадлежали спасательная станция и уникальный аэросолярий – все, что осталось от уничтоженного санатория «Магнолия».
ООО «Одесаінвестбуд» связана с бизнесменом, владельцем платежной системы «Герц» Константином Ткачом.
Петр Обухов отметил, что владельцы имеют право лишь на благоустройство территории, а не на полную реконструкцию. Депутат направил запросы в городские структуры для проверки статуса разрешений на строительство.