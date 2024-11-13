На одесском инклюзивном пляже могут построить высотку

Об этом заявил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Как сообщала «Одесская жизнь», возле инклюзивного пляжа «Калетон» начались строительные работы. На парковку для людей с инвалидностью заехала строительная техника и началась установка забора. В мэрии говорят, что строительство коснется двух заброшенных объектов – аэросолярия и спасательной станции.

По данным Петра Обухова, вместо аэросолярия застройщик планирует возвести ресторан, а вместо спасательной станции — 8-этажное «административное» здание с жилыми помещениями. Эта высотка будет стоят почти на песке.

Заброшенные здания аэросолярия и спасательной станции на «Дельфине» были куплены застройщиком у городского совета, а впоследствии ему же была отдана земля под этими зданиями.

В 2021 году государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала разрешение на строительство компании «Одесаінвестбуд», которой принадлежали спасательная станция и уникальный аэросолярий – все, что осталось от уничтоженного санатория «Магнолия».

ООО «Одесаінвестбуд» связана с бизнесменом, владельцем платежной системы «Герц» Константином Ткачом.

Петр Обухов отметил, что владельцы имеют право лишь на благоустройство территории, а не на полную реконструкцию. Депутат направил запросы в городские структуры для проверки статуса разрешений на строительство.