По словам замдиректора КП «Побережье Одессы» Лилии Головиной, проводятся работы по прокладке сети путем прокола через подпорную стенку для возможности подключения инклюзивного пляжа к водоснабжению и водоотводу.

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Город продолжает работать над тем, чтобы пляж был безопасным, доступным и функциональным, добавили в мэрии.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сделал оптимистичный прогноз о том, что в этом курортном сезоне в Одессе и области могут открыть до 40 пляжей.

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