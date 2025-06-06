Как сообщала “Одесская Жизнь”, Одесской ОГА уже согласовано открытие всего 12 пляжных зон, из которых 11 находятся непосредственно в Одессе.

Согласно приказу Оперативно-тактической группировки «Одесса» и Одесской ОВА №21/8 от 27 мая 2025 года — в связи с продолжающейся вооруженной агрессией против Украины и с целью обеспечения безопасности гражданского населения.

Пребывание в пляжных зонах запрещено при следующих условиях:

во время воздушной тревоги;

в случае обнаружения в воде или на побережье подозрительных предметов (мин, снарядов и т.д.);

в темное время суток — с 20:00 до 08:00;

во время шторма (от 2 баллов и более) — ближе чем за 10 м до уреза воды;

на берегозащитных сооружениях -бунах, пирсах, аолнорезах (кроме спасателей);

за пределами определенных для купания зон, обозначенных буями.

Напомним, в прошлом сезоне в Одесской области официально был открыт 21 пляж. В этом году в ОГА надеялись, что таких станет вдвое больше.

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