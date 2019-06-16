Конкурент Одесского цирка: кот-канатоходец «показывает класс» над головами посетителей мясного корпуса

Запечатлели одесситы пушистого виртуоза как раз неподалеку от здания цирка — на Новом рынке у входа в мясной корпус.
Пользователь ФБ Валентина Гросицкая рассказывает, что торговцы натянули между рядами сетку, чтобы защитить себя и покупателей от слишком жаркого солнца. Но местный кот решил использовать сооружение в своих целях.
Он, как цирковой канатоходец, вальяжно ходит по веревкам, сетке и смотрит на всех свысока, либо просто ложится отдыхать.
Другие пользователи добавляют, что иногда «герой канатов» снисходит до обращения к посетителям корпуса и мяуканьем выпрашивает у них еды.
Фото: Игорь Ландер
Выскажите ваше мнение. Это важно.