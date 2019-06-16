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Конкурент Одесского цирка: кот-канатоходец «показывает класс» над головами посетителей мясного корпуса

Конкурент Одесского цирка: кот-канатоходец «показывает класс» над головами посетителей мясного корпуса

Запечатлели одесситы пушистого виртуоза как раз неподалеку от здания цирка — на Новом рынке у входа в мясной корпус.

Пользователь ФБ ‎Валентина Гросицкая‎ рассказывает, что торговцы натянули между рядами сетку, чтобы защитить себя и покупателей от слишком жаркого солнца. Но местный кот решил использовать сооружение в своих целях.

Он, как цирковой канатоходец, вальяжно ходит по веревкам, сетке и смотрит на всех свысока, либо просто ложится отдыхать.

Другие пользователи добавляют, что иногда «герой канатов» снисходит до обращения к посетителям корпуса и мяуканьем выпрашивает у них еды.

 

 

Фото: Игорь Ландер

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