Конкурент Одесского цирка: кот-канатоходец «показывает класс» над головами посетителей мясного корпуса

Запечатлели одесситы пушистого виртуоза как раз неподалеку от здания цирка — на Новом рынке у входа в мясной корпус.

Пользователь ФБ ‎Валентина Гросицкая‎ рассказывает, что торговцы натянули между рядами сетку, чтобы защитить себя и покупателей от слишком жаркого солнца. Но местный кот решил использовать сооружение в своих целях.

Он, как цирковой канатоходец, вальяжно ходит по веревкам, сетке и смотрит на всех свысока, либо просто ложится отдыхать.

Другие пользователи добавляют, что иногда «герой канатов» снисходит до обращения к посетителям корпуса и мяуканьем выпрашивает у них еды.

Фото: Игорь Ландер