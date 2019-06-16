ДТП с переворотом произошло на выезде из Одессы

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня на 14-м километре Киевского шоссе.

По данным Патрульной полиции, участниками ДТП стали два автомобиля, которые двигались в направлении Киева.

Водитель «ВАЗ 2105» остановился перед поворотом в крайней левой полосе движения. В него врезался следовавший за ним «КИА», водитель которого «не уследил за дорожной обстановкой».

От удара автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу, водителя госпитализировали.

Фото пресс-службы патрульной полиции