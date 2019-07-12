Как работает телемедицина в Одессе?

Вчера в Областной клинической больнице состоялось открытие отделения телемедицины. Одесская область первая среди регионов Украины интегрировала систему “Симплекс мед”. О реализации проекта, особенностях работы и перспективах на будущее сегодня нашему корреспонденту, рассказал руководитель диспетчерской службы отделения телемедицины Областной больницы Александр Вержак.

Как создавался проект?

По словам Александра, прежде чем команда реализаторов проекта выбрала программу “Симплекс мед”, пришлось протестировать еще с десяток других предложений.

— Преимущество этой системы в том, что она может охватить все уровни медицины, а не только первичный, — отмечает специалист центра.

Для внедрения данной системы проводили консультации и обучения для семейных врачей по районам Одесской области.

— Нашей задачей было пояснить семейным врачам, как заводить прием пациента, вести его историю болезни в цифровом формате, обрабатывать обращения и отправлять данные исследований, — рассказывает Александр.

Сегодня более чем в 50 районных поликлиниках, областных и городских больницах успешно предоставляют консультацию кабинеты телемединины.

Областная телемедицинская сеть создана в рамках программы “Доступная медицина 2017-2020 годов” при поддержке Одесской облгосадминистрации и областного совета. Для открытия телемедицинского отделения в Областной клинической больнице потрачено более 2 миллионов гривен. Открыт колл-центр, отдел технической поддержки, а также отдел информационной работы.

Каков принцип работы?

Телемедицина позволяет семейным врачам в районных поликлиниках получить консультацию узких специалистов Областной клинической больницы по поводу своих пациентов. В рамках системы возможны две модели взаимодействия докторов. Главный диспетчер поясняет:

— В острых ситуациях, когда решается вопрос, вести ли пациента на операцию, врачи записываются для онлайн консультации. В других случаях можно отправить заявку доктору на рассмотрение. В форме заявки фиксируется анамнез пациента, диагноз от семейного врача и номер его телефона. В свою очередь, доктор знакомиться с данными и может сразу по телефону сообщить рекомендации для пациента, который находится в другом районе.

На данный момент в системе телемедицины предоставляют помощь 152 доктора-консультанта более чем по 20 специальностям.

Есть ли “подводные камни”?

Александр признает, что самая большая проблема состоит в компьютерной безграмотности семейных врачей. Дело в том, что большинство из них преклонного возраста, ввиду этого у них возникают сложности с работой на компьютере. Кроме того, сказывается индивидуальное отношение каждого из главврачей поликлиник.

— В январе мы ездили в Ивановку, и главврач поликлиники разводил руками и говорил, что нет средств на технику и ремонт для открытия кабинета телемедицины. Спустя пару месяцев там поменялся начальник, который сразу решил этот вопрос и успешно запустил данный проект в работу, — вспоминает Александр Вержак.

Также он отмечает, что самыми активными пользователями телемедицины являются семейные врачи в Березовке, Теплодаре, Рени, а также Саврани.

Каковы перспективы проекта?

Такая сеть позволяет как в экстренном, так и в плановом порядке дистанционно организовать консилиум врачей для спасения жизни больных. А также для решения сложных диагностических вопросов.

— За время тестового режима работы, с апреля месяца и по сегодняшний день, мы предоставили консультации более чем 5 тысячам жителям всех районов Одесской области. В день можем получать по 800 заявок. Планируем увеличивать это число. — добавляет руководитель диспетчерской службы.