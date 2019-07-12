Предвыборные страсти в Одессе и области: «Атаки клонов» и засилье «слуг народа»

Внеочередные парламентские выборы в Украине — не за горами. Предвыборная гонка завершится 21 июля. К этой дате мы должны определиться в своих политических предпочтениях.

Политики, общественные деятели, бизнесмены, зарегистрировались в качестве кандидатов по мажоритарке в 11 избирательных округах Одесского региона. За кого призывают голосовать предвыборные агитаторы и у кого какие шансы, пыталась разобраться «Одесская жизнь».

Киевский район: парад двойников, штангист и борец с незаконной стройкой

По накалу страстей лидирует в предвыборной гонке 133 округ в Киевском районе Одессы. Здесь зафиксирован украинский рекорд — пятьдесят кандидатов-мажоритарщиков. Рекордно и число зарегистрированных в Центризбиркоме технических кандидатов и фейковых двойников.

Согласно данным Украинского социологического портала, лидирует здесь кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» 34-летний депутат Одесского областного совета Виктор Баранский. Последние три года он активно занимается благоустройством Киевского района. За критику Порошенко и политических тенденций последних пяти лет подвергался неоднократным нападкам противников. Ответный ход оппонентов — появление трех «клонов» с фамилией Баранский.

В предвыборной гонке имеет шансы Артем Дмитрук — кандидат от партии «Слуга народа». Пауэрлифтер и владелец спортклубов, он прославился своим восхождением по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах. Больше, вроде бы — ничем. Но у кандидата тоже есть клон — работающий в компании “Слуга народа. Зе!”

Проявляет активность на округе самовыдвиженец, член партии Труханова «Доверяй делам», депутата горсовета Дмитрий Танцюра. На днях он остановил строительные работы на склоне в районе 14-й станции Большого Фонтана. В дальнейшем — обещает взять под контроль незаконное строительство в Киевском районе. Есть в списках кандидатов и его безработный однофамилец.

Малиновский район: журналист из Измаила против действующего нардепа

В 134 округе — Малиновский район — предвыборная борьба не менее захватывающа. Главная интрига в том, что измаильчанин Олег Колев, кандидат от партии «Слуга народа» имеет шансы «подвинуть» в парламенте бывшего нардепа от БПП одессита Геннадия Чекиту.

Колев — директор и редактор измаильской газеты «Придунайские вести». Издание неизменно поддерживает интересы Урбанских — владельцев Измаильского судостроительного завода. К тому же в этом году редакция «Придунайских вестей» выиграла тендер на публикацию материалов Измаильской районной рады (округ нардепа Урбанского). Кто и зачем «запустил» и продвигает журналиста в избирательном округе Малиновского района? Для многих ответ на этот вопрос очевиден.

Приморский район: «Доверяй делам» с Киваловым против «Слуги народа»

В 135 округе — Приморском районе Одессы безусловным лидером является основатель Одесской юридической академии нардеп Сергей Кивалов. Он уже четырежды становился победителем парламентских выборов в 135 округе. Будут ли сюрпризы на этот раз? Баллотируется Кивалов как самовыдвиженец. Вместе с тем — разместил по городу бигборды со слоганом «Доверяй делам». Можно сделать вывод, что поддерживается командой мэра Геннадия Труханова.

Составляет некоторую конкуренцию опытному парламентарию разве что представитель «Слуги народа», успешный ресторатор и организатор городских мега-субботников Алексей Леонов. Судя по всему, оппоненты Леонова опасаются — в округе зарегистрирован его однофамилец, указавший в качестве места работы ООО «Слуга народа».

Суворовский район: вотчина Труханова и Голубова

В 136 округе — Суворовском районе — тоже может быть без неожиданностей. Лидер симпатий местных жителей — глава «Интернет-партии Украины» и действующий нардеп Дмитрий Голубов. В этот раз он идет в парламент самовыдвиженцем. Хотя в политических кулуарах Одессы его считают человеком Труханова.

Подольск: конспиратор Гончаренко и тяжеловес Климов

В 137-м округе с центром в Подольске достаточно серьезны позиции нардепа Алексея Гончаренко. Баллотируется он как самовыдвиженец — несмотря на то, что является заместителем главы фракции экс-президента Порошенко в Раде. Вероятно, в конспиративных целях. Клоны-однофамильцы есть и у него.

Конкуренцию Гончаренко может составить Леонид Климов — один из богатейших бизнесменов Одессы. Известен тем, что имеет отношение к обвалившемуся «Имэксбанку» и строит скандальный «климовский квартал» возле «Привоза». У него тоже имеется парочка клонов — безработный и журналист.

Ширяево: Фурсин и его клон

В 138 округе с центром в Ширяево безусловный лидер — нардеп и предприниматель Иван Фурсин. Он имеет активы в энергетическом секторе. Считается близким к олигарху Дмитрию Фирташу. Для округа, от которого Фурсин был избран в Раду, на разнообразные социальные объекты нардеп «выбивает» средства, поступающие в качестве субвенции из госбюджета. Есть у него и клон — 29-летний одессит с пэтэушным образованием. Фамилии, имена и отчества у конкурентов совпадают полностью.

Раздельная: «творец добра» против «Оппозиционной платформы»

В 139 округе с центром в Раздельной сильны позиции нардепа Александра Пресмана. Есть у кандидата благотворительный фонд под названием «Творю добро». На его средства нардеп, например, отправляет на отдых детей. Вместе с Дмитрием Голубовым он хотел взять на поруки мэра Труханова, которому объявили подозрение в растрате бюджетных средств и выбирали меру пресечения.

Шансы «отжать» депутатство у Пресмана есть и у представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата одесского облсовета, предпринимателя Виталия Саутенкова. Он давно и активно помогает благоустраивать район и входящий в округ город Южный.

Беляевка: бывший сельский голова против бывшего учителя

В 140 округе с центром в Беляевке велики шансы на победу у нардепа Василия Гуляева. Бывший успешный сельский голова поселка Молодежное, он напористо вмешивается в жизнь своего района. Активнее всех среди одесских представителей парламентской фракции «Вiдродження» голосует в Верховной Раде. Основным оппонентом депутата стал Сергей Колебошин, замглавы обладминистрации, выдвинутый «Слугой народа», бывший учитель, выигравший конкурс на должность в области при губернаторе Максиме Степанове.

Татарбунары: лихорадочный пиар и асфальт на песке

В 141 округе с центром в Татарбунарах энергично занимается своей пиар-компанией, зарегистрировавшийся самовыдвиженцем нардеп Виталий Барвиненко. В ход идут: концерты с участием звезд, асфальтирование дорог — правда, без бордюров и просто на песке, клонирование конкурентов. Даже насосную станцию в Татарбунарах подключили. А вот вода в дома местных жителей все равно подаваться не будет, утверждают местные СМИ. Нет средств на водоотведение.

Арциз: «царь» болгарской Бессарабии в авторитете

В округе 142 с центром в Арцизе, активен, как всегда, нардеп и президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе. За глаза его иногда называют «царем болгарской Бессарабии» У местных жителей он пользуется авторитетом. А в Верховной Раде — имеет репутацию депутата, который практически не выезжает с округа.

Измаил: нерушимая цитадель Урбанских

В 143 округе с центром в Измаиле, эксперты отдают предпочтение главе Одесского облсовета Анатолию Урбанскому. Он баллотируется как самовыдвиженец. Кандидат — представитель влиятельного финансово-политического клана Урбанских. Действующий депутат по этому округу — Александр Урбанский, брат главы облсовета.