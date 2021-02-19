В феврале мы отмечаем сразу два праздника, которые напрямую связаны с гербом нашей страны. 25 февраля 1918 года национальный символ – трезубец впервые был принят в качестве государственного герба УНР, а 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила трезубец в качестве Малого государственного герба Украины. Кроме того, вскоре мы можем стать свидетелями еще одного исторического события – появления Большого государственного герба страны.

Герб с трезубцем предложил Грушевский

Трезубец был знаком Киевского государства еще во времена князя Владимира, однако история этого символа началась намного раньше. На украинских землях еще в древности трезубец олицетворял власть, был эмблемой всех старейшин и вождей.

Во времена Киевской Руси изображение трезубца чеканили на монетах, его очертания обнаружили даже на обломках кирпичей Десятинной церкви в Киеве. Когда начался распад Киевской Руси, об этом символе почти забыли, и вспомнили только в период революции. В то время историк Михаил Грушевский предложил использовать изображение трезубца в качестве Большого и Малого государственных гербов Украины. Идею приняли, а автором эскиза герба стал художник Василий Кричевский.

После объявления независимости, 19 февраля 1992 года, Верховная Рада утвердила Малый герб Украины, на котором был изображен трезубец. В то время в парламенте как раз шли энергичные дебаты о том, каким должен быть герб Украины. Так как депутатам к согласию прийти не удалось, они пошли на компромисс и приняли Малый государственный герб, так как без этого атрибута независимая Украина просто не могла функционировать.

Ведь герб должен был присутствовать на паспортах и денежных знаках. А через четыре года в Конституции закрепили норму о том, что Украина должна иметь и Большой государственный герб. Конкурс на лучший эскиз герба объявляли трижды – в 1996, 2001, 2007 годах, но до утверждения государственного символа дело так и не дошло.

Иметь два герба необязательно

В мире нет никаких правил, которые регламентировали бы количество гербов или даже их наличие. Например, в США и Литве по два герба, малый и большой, в Израиле и Польше – по одному. А Франция вообще обходится без государственного герба, так как тот символ, который жители страны используют в качестве герба с 1953 года, не имеет никакого правового статуса.

В Украине может появиться еще один герб

Летом прошлого года была предпринята четвертая попытка – Рада снова объявила конкурс на лучший эскиз Большого государственного герба. А уже 19 ноября 2020 года Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса объявил победителя и утвердил эскиз. Победителем стал художник Алексей Кохан, который в свое время был одним из тех, кто создавал Малый герб Украины. Обязательными символами нового знака стали трезубец, галицкий лев и казак с мушкетом.

Если Большой государственный герб будет утвержден, Украина получит все государственные символы, которые перечислены в Конституции. Однако эту идею поддерживают не все украинцы. Многие считают, что время упущено, и через 30 лет существования независимого государства начинать споры о том, каким должен быть герб, нецелесообразно. Ведь у нас уже есть герб с трезубцем, который хорошо знают в мире.

Кроме того, появление нового герба потребует новых расходов, так как изображение государственного символа придется менять везде, где используется национальная атрибутика.

Фото: narodna-pravda.ua

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