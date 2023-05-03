Одесский герб: как он изменился за 225 лет

3 мая 1798 года у Одессы появился первый в ее истории герб, который был установлен в городском магистрате в Театральном переулке. Увидеть, как выглядел старый одесский герб, сейчас можно на лестнице оперного театра, на ограде моста Коцебу и на Александровской колонне в парке Шевченко, где сохранились его изображения.

Свой первый герб Одесса получила во время правления императора Павла I, и городской символ изобиловал разными имперскими фигурами вроде двуглавого орла и короны. Более того, на двух головах орла красовались сразу три короны — две малые и одна старинной формы, а на его груди находился мальтийский крест с фигурой Георгия Победоносца в центре. В нижней части герба было изображение серебряного якоря — символа приморского города.

После убийства Павла I мальтийский крест с герба Одессы убрали. После революции старый герб и вовсе потерял свою актуальность, а новый советское руководство принять не удосужилось. И до 1967 года Одесса по сути герба не имела. Но так как коммунисты очень любили подгонять к пышным датам любые события, то присвоение Одессе нового герба они приурочили к пятидесятилетию советской власти.

Вместо двуглавого орла на гербе появился новый символ, на сей раз революционный — это был мятежный броненосец «Потемкин». Вверху развевался красный флаг (как же без него!), а над ним была изображена Золотая Звезда города-героя. Нижнюю половину щита по-прежнему украшал старинный якорь-кошка о четырех лапах. Позже Золотую Звезду с герба убрали, но в 2011 году снова вернули, а щит поместили в рамку-картуш и увенчали золотой городской короной с тремя зубцами. В таком виде одесский герб существует и сейчас.

Источники: omr.gov.ua, grad.ua, odportal.com.ua.

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