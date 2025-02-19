19 февраля в 1992 году Верховная Рада Украины приняла Постановление, которым официальным символом страны стал золотой Трезубец на синем щите — национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века, который имеет статус малого герба и является главным элементом будущего большого герба. Об этом подробнее в нашей статье: Государственный герб Украины: от князя Владимира до наших дней

Этот символ имеет глубокие исторические корни, которые достигают княжеской эпохи Киевской Руси и рода Рюриковичей. Известно, что Трезубец использовался как государственный знак еще в Украинской Народной Республике (УНР), что подчеркивает преемственность украинской государственности.

Малый Государственный Герб является одним из главных государственных символов вместе с Конституцией, флагом и гимном. Его изображение можно увидеть на печатях государственных органов, денежных знаках, официальных документах и служебных удостоверениях.

Герб Украины защищен Конституцией и подвергнут законодательной защите. Любая насмешка, глумливое высказывание или надругательство над гербом наказывается согласно установленным законам.

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