В день без отключений света Одессу ждет неприятный сюрприз

В Одесской области 20 февраля 2023 года, в понедельник, будут проводить замеры электропотребления. В такие дни свет не отключают. Но в Одессе из-за проблем с оборудованием отключения по графикам все же будут.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Сообщении энергетиков говорится, что 20 февраля по поручению «Укрэнерго» в Одесской области будут проводиться замеры потребления электроэнергии. В этой связи в понедельник в области не будут применяться графики отключения.

Но из-за сетевых ограничений на оборудовании «Укрэнерго» в Одессе и Одесском районе замеры будут происходить с применением графика отключений.

Замеры помогут определить более корректные лимиты для Одесской области при применении графиков из-за дефицита мощности в энергосистеме.

В ДТЭК отмечают, что если в понедельник у вас исчезнет свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК «Одесские электросети». Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений. В случае отсутствия информации на сайте одесситы могут написать ДТЭК в частных сообщениях на странице компании в Facebook, или обратиться в колл-центр и оставить заявку.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесситов ждет целый день без отключений света и для чего нужны такие дни.

Также мы рассказывали о причинах, почему даже в день без отключений энергетики вынуждены отключать свет в Одессе.

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