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Головні гріхи віце-мера Жемана: про що розповів депутат Одеської міськради

Головні гріхи віце-мера Жемана: про що розповів депутат Одеської міськради

Виконком Одеської міськради залишив один із заступників мера – Дмитро Жеман. Він займався міським транспортом та міським господарством. Це ті сфери, з якими всі одесити стикаються щодня.

Що доброго зробив заступник мера Жеман

Про те, з чим екс-віце-мер все ж впорався, а в чому зазнав фіаско, у своєму блозі розповів депутат Одеської міської ради, голова транспортної комісії Петро Обухов.

У пості політик відразу заявив, що звільнення Жемана – правильний крок. І пояснює це “гріхами” чиновника, про які й розповідає. Хоча, спочатку віддає йому й належне – були у роботі Дмитра Жемана й успішні проекти.

“Думаю, головне досягнення – це запуск магістрального трамвайного маршруту №7 з Київського району до кінця Пересипського (раніше – Суворовського). Це справді великий проект, реалізація якого зайняла багато років”, – написав Обухов.

Сергій Тетюхін, Дмитро Жеман та Геннадій Труханов на тлі трамвая

Виробництво трамваїв “Одіссей макс” в Одесі – одне з досягнень Дмитра Жемана (крайній праворуч) на посаді віце-мера.

І відзначив інші позитивні моменти в роботі одеського електротранспорту при Жемані:

  • систематичний ремонт старих трамваїв;
  • виробництво трамваєм “Одіссей Макс”;
  • оновлення тролейбусного парку;
  • придбання (ще не надійшли до міста) нових довгих трамваїв за кредитом ЄБРР;
  • де-не-де на зупинках з’явилися цифрові табло;
  • у трамваях та тролейбусах можна за допомогою QR-коду оплатити проїзд.

Але навіть з опікуваними Жеманом трамваями (він раніше керував КП “Одесміськелектротрнас”) не все гладко. Три роки не ходить трамвай №18, маршрут №10 не відповідає потребам містян. Докладніше про трамвайні проблеми одеситів читайте у нашому матеріалі: Транспортні страждання: в Одесі три трамваї прибрали ще один не ходить три роки.

Також, згідно думки Петра Обухова, покращилося вуличне освітлення – там з’явилося багато нових економічних LED-ламп. Закуплено вуличні “пилососи”. Встановлені жовті контейнери для пластику. Є деякі позитивні зміни до КП Теплопостачання м. Одеси.

розворотне коло 18-го трамвая і недобудований ЖК

Розворотне коло 18-го трамвая на 16-й станції Великого Фонтану не можуть добудувати вже три роки. Через це маршрут не працює.

Жеман провалив сферу ЖКГ

А ось у сфері обслуговування житлових будинків, як вважає Петро Обухов, у Дмитра Жемана стався повний провал.

Депутат пише, що міськрада щороку виділяє кошти на різні роботи у цій сфері. І щороку департамент не в змозі організувати закупівлі за бюджетом.

“З року в рік одні самі проблеми. Корінь їх у тому, що всіма закупівлями займається одна людина!” – написав Обухов.

І відразу навів приклад з обслуговуванням ліфтів у висотних будинках. Цього року із міськбюджету виділили 150 млн. грн на закупівлю 101 нового ліфта. Сталося це у травні, і депутати регулярно цікавилися у Дмитра Жемана – чи встигають із ліфтами цього року? Чиновники Жемана і він сам щоразу казали, що встигають. В результаті виявилося, що оголошено тендери лише на 39 ліфтів зі 101. А через три місяці кінець року та сотню ліфтів не те що встановити, а й купити навряд чи встигнуть.

Також Петро Обухов наводить таку цифру: використання бюджету розвитку у сфері ЖКГ цього року – менше 3%.

“Це повний провал! – обурився депутат, – Знищено програму допомоги новоствореним ОСББ. За нею кожен будинок, в якому створювали ОСББ, отримував від міста ремонтних робіт на 200 тисяч гривень.”

Але головний “гріх” Дмитра Жемана, на думку народного обранця, в тому, що відбувається у сферу комунальних ЖКС.

“Це повна катастрофа! ЖКС майже нічого не роблять у тих будинках, які обслуговують. Роками збирають із людей гроші. За роки депутатства я бачив десятки розбитих парадних, брудних дворів, понівечених лавок”, – написав він.

Дмитрий Жеман займався в Одесі комунальним господарством

На відміну від транспорту, комунальна сфера виявилася слабким місцем Дмитра Жемана.

Але замість того, щоб налагодити роботу ЖКС, зробити їх прозорими та підзвітними людям, їх вирішили просто розорити.

Депутат зазначив, що “найласиші” будинки на підставі фейкових зборів мешканців передали в обслуговування приватним кампаніям. Замість комунального ЖКС “Чорноморське” з’явилося приватне ТОВ “Чорноморське”, замість ЖКС “Портофранківське” тепер гроші збирає ТОВ “Порто франко”.

“Одна тільки компанія “Сервіс плюс” обслуговує вже понад 1000 будинків! За даними журналістів, за більшістю цих компаній стоїть саме пан Жеман”, – резюмує Петро Обухов. Тому депутат не заздрить наступнику Дмитра Жемана на цій посаді.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло про те, що з Одеської обласної військової адміністрації звільнився заступник керівника Роман Григоришин.

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На заглавному фото: Дмитро Жеман тримає в руках диплом рейтингу “100 найвпливовіших одеситів”

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