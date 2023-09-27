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Когда в Одессе начнут ремонтировать лифты в многоэтажках

Когда в Одессе начнут ремонтировать лифты в многоэтажках

Поскольку программа развития ЖКХ была принята недавно — в мае 2023 года, к ремонту лифтов в одесских высотках приступили только на бумаге — оформляется техническая документация и проводятся экспертизы.

Об этом стало известно во время сессии Одесского горсовета 27 сентября.

На сегодняшний день программа развития жилищно-коммунального хозяйства реализована лишь на 1,3%. В бюджет на развитие ЖКХ был заложен 151 миллион гривен, из которых израсходовано менее полумиллиона. И именно этот вопрос подняли депутаты горсовета на заседании.

Также стало известно, что на ремонт жилищного фонда в общей сложности ушло уже 4,4 млн из запланированных 32,1 млн грн.

На вопросы депутатов о выполнении программы и судьбе одесских лифтов ответил профильный вице-мер Дмитрий Жеман.

Он пояснил, что программа развития ЖКХ была принята в мае 2023 года. После этого начался продолжительный процесс оформления технической документации и экспертизы.

Напомним, в мае на заседании сессии горсовета стало известно, что в Одессе у 1800 лифтов истек предельный срок эксплуатации, поэтому их нужно ремонтировать.

Жеман отметил, что ранее запчасти и детали необходимые для ремонта и модернизации лифтов закупались в Беларуси. А после полномасштабного вторжения россии и введения санкций против Беларуси рынок пришлось переориентировать на Европу.

Сегодня рынок переориентируется на Чехию, Польшу, Италию и другие европейские страны, а это требует дополнительного времени.

объяснил Жеман.

А еще, по словам Жемана, сегодня вечером будет объявлено 46 тендеров на ремонт лифтов. При этом договоры с подрядчиками на проведение работ будут подписаны на два года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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