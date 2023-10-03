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Мер Одессы уволил заместителя и назначил советника

Мер Одессы уволил заместителя и назначил советника

В мэрии Одессы произошли кадровые изменения. Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях на сайте городского совета.

Дмитрий Жеман уволился из одесской мэрии

По распоряжению Одесского городского головы от 29 сентября, Дмитрий Жеман ушел с должности по ст. 36 КЗоТ, то есть по собственному желанию.  Распоряжение вступило в силу сегодня, 3 октября.

Как сообщается, основанием для увольнения стало заявление самого Жемана. 

распоряжение мэра

Распоряжение мэра Одессы Геннадия Труханова об увольнении Дмитрия Жемана.

 

Дмитрий Жеман пришел в органы одесской городской власти в июле 2014 года, заняв должность замдиректора КП «Одесгорэлектротранс». В феврале 2015 года он стал директором этого коммунального предприятия.

В октябре 2019-го Жеман получил должность директора департамента городского хозяйства, а менее чем через год, в мае 2020 года, его назначили на должность заместителя мэра по вопросам ЖКХ, транспорта и экологии.

На посту вице-мэра Жеман координировал деятельность 20 городских коммунальных предприятий и трех департаментов, а также отвечал за коммуникацию с предприятиями, связанных с обеспечением жизнедеятельности города. В частности, Жеман отвечал за общественный транспорт и дорожное хозяйство.

И как раз в этой сфере в Одессе было далеко не все гладко. Так, совсем недавно «Одесская Жизнь» писала о проблемах, который возникли у одесситов в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Старопортофоранковской, в районе кинотеатра «Родина». Мы передали вопросы жителей города, связанные с этой проблемой, профильным чиновникам мэрии. Но ответов так и не получили.

Лилия Леонидова стала советником Геннадия Труханова

Другим распоряжением мэр депутата горсовета Лилия Леонидова назначена советником Одесского городского головы на общественных началах по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию.

распоряжение мэра

Распоряжение мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении Лилии Леонидовой советником городского головы.

Лилия Леонидова с октября 2015 года депутат Одесского горсовета VII созыва. Тогда она представляла партию Петра Порошенко.

Но в октябре 2020 года уже была избрана депутатом Одесского горсовета восьмого созыва от пророссийской партии ОПЗЖ. А в марте 2022 года, после российской агрессии, приняла решение о выходе из фракции политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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