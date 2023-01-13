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Мэр Одессы уволил своего “сбежавшего” зама – еще и денег тому присудил

Мэр Одессы уволил своего “сбежавшего” зама – еще и денег тому присудил

Михаил Кучук больше не работает в одесской мэрии. Городской голова Геннадий Труханов уволил подозреваемого в коррупции своего заместителя.

Об этом стало известно из распоряжения мэра. Опубликованного на сайте Одесского городского совета.

Напомним, что следствие подозревает Михаила Кучука в причастности к преступной организации, которая контролировала работу Одесского горсовета: организуя взятки и поборы с поставщиков. После объявления Кучуку подозрения тот покинул страну и сейчас находится за рубежом.

А заявление на увольнение по собственному желанию теперь уже экс-вице-мэр прислал по почте. Его то и удовлетворил Труханов, заодно распорядившись выплатить тому денежную компенсацию за 70 дней неиспользованных ежегодных отпусков.

Напомним, что кроме Кучука в участии в преступной организации подозревают еще двух вице-мэров Одессы ( и.о. заместителя Олега Брындака и заместительницу мэра Светлану Бедрегу).

Ранее “Одесская Жизнь” уже рассказывала, что первый зам одесского мэра ударился в бега и подал в отставку из-за границы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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