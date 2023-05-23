Герои украинской войны: их подвиги покорили весь мир

Сегодня героев русско-украинской войны тысячи. Возможно не всем понравится такая правда, но за свободу Украины и людей живущих здесь, наши защитники ежеминутно жертвуют своими жизнями. Это военные ВСУ, добровольцы, женщины, мужчины, старики и дети. Ко Дню Героев, который в Украине отмечают 23 мая, мы предлагаем почтить память всех, кто отдал за нас жизнь. А также вспомнить героев-военнослужащих, о которых сегодня говорит весь мир.

Дмитрий Коцюбайло: легендарный «Да Винчи»

Дмитрий Коцюбайло запомнился истории, как талантливый украинский военный. Он стал первым добровольцем получившим при жизни звание Героя Украины. Военная жизнь Дмитрия началась в 2014 году в возрасте 18 лет. До Майдана молодой человек занимался творчеством: учился в художественном училище, ковал по металлу, проводил раскопки. Собственно поэтому Коцюбайло называли «Да Винчи». За девять лет русско-украинской войны он прошел самые горячие точки, получил несколько серьезных ранений, участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут. Дмитрий Коцюбайло говорил что, вся его сила в семейных корнях: прадед воевал в составе Украинской повстанческой армии (УПА). К большой утрате, младший лейтенант и командир подразделения «Волки Да Винчи» погиб 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом в 27 лет. «Да Винчи» скончался на руках невесты. В мае украинская актриса Ада Роговцева создала петицию с призывом переименовать одну из киевских улиц в честь Коцюбайло.

Александр Мациевский: расстрелянный герой

В феврале 2023 года мир всколыхнуло ужасное видео, на котором оккупанты расстреляли украинского военнопленного за слова «Слава Украине!». В такую зверскую казнь в ХХІ веке до сих пор тяжело поверить. С начало герою приписывали личность военнослужащего Тимофея Шадура. Но когда в СБУ провели экспертизу, выяснилось, что на видео расстреляли бойца 119 черниговской бригады сил ТРО — Александра Мациевского. Александр был гражданином Молдавии, который в 2008 году вместе с семьей переехал в Чернигов. В начале войны мужчина прошел обучение и стал снайпером. Он мужественно погиб 30 декабря 2022 года под Соледаром. В день, когда весь мир увидел ужасное видео казни, сотни тысяч людей кричали «Слава Украине!», а в социальных сетях опубликовали фото украинского воина перед расстрелом. Также это стало доказательство тому, что рашисты настоящие звери. Уже в марте 2023 года Александру Мациевскому посмертно было присвоено звание Героя Украины.

Виталий Скакун: отважный защитник

Все еще не верится в то, что 24 февраля Виталий Скакун остановил россиян ценой своей жизни. В первый день российского вторжения 25-летний сапер морской пехоты жертвуя собой, взорвал Генический автомобильный мост. Парень добровольно вызвался выполнить опасную задачу. Но покинуть мост до взрыва военнослужащий не успел, он лишь позвонил побратимам и сообщил: «Взрываю!». Этот настоящий подвиг замедлил продвижение рашистов в Херсонской области. В итоге подразделение Скакуна смогло передислоцироваться, чтобы принять оборону. Спустя два дня, 26 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Виталию Скакуну звание Героя Украины.

Степан Чобану: выдающийся летчик-истребитель

Майора Степана Чобану считают одним из самых опытных летчиков Воздушных сил Украины. Наш земляк неоднократно участвовал в военных парадах ко Дню Независимости: пролетал над Хрещатиком в 1996, 2001 и 2008 годах. В 2010 году по окончанию службы летчик вышел на пенсию, но из-за военной агрессии на Востоке в 2015 году принял решение вернуться. Как и многие мужественные украинцы, 24 февраля 2022 года, Степан Чобану вышел на защиту Украины. Он первым поднялся в воздух и вступил в воздушный бой над Кропивницким, чтобы отвлечь внимание вражеской авиации. Это было просто необходимо! Иначе бы остальные украинские самолеты не смогли подняться в воздух, избежать удара и перебазироваться. За личное мужество и героизм в возрасте 58 лет Степан Чобану посмертно стал Героем Украины.

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