Наши герои: морпех с позывным «Манул»

Его позывной – «Манул». Когда зимой 2020 года он вступал в ряды морской пехоты, то сначала рассматривал службу в этом элитном роде войск как промежуточный этап своей профессиональной карьеры. Молодой человек с детства мечтал стать военным или связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах.

Летом 2019 года он окончил Одесский государственный университет внутренних дел по специальности «правоохранительная деятельность» и решил трудоустроиться в подразделение специального назначения Нацполиции КОРД. Но, как оказалось, для этого необходимо иметь не менее чем трехлетний опыт службы в силовых структурах, крепкое здоровье, стальные нервы, незаурядную стрессоустойчивость, выносливость и участвовать в проведении антитеррористических операций.

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Несмотря на хорошую физическую подготовку, опыта выпускнику-правоохранителю не хватало. Вот и решил он его приобрести в части морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ, куда попал случайно и переходить откуда уже никуда не собирается.

– Как-то посмотрел в интернете видеоролик, где рассказывалось о боевой выучке морских пехотинцев. Понравилось! Сижу и думаю: это же то, что мне нужно. Там несут службу крепкие ребята, выполняющие разнообразные штурмовые действия, родственные специфике деятельности того же полицейского «спецназа» КОРД. Решил, что именно там я приобрету необходимый опыт дальнейшей службы в подразделении Нацполиции. Но я так увлекся службой в морской пехоте, что уже ни о каком переводе в другие силовые структуры не думаю, – признался военный с позывным «Манул».

Да, он понемногу втянулся, как говорится, вошел в курс дел по специфике действий морпехов. Выучил и хорошо осознал, как бесшумно и скрыто продвигаться в тылы противника, осуществлять засаду, выставлять дозоры и вести разведку боем. И теперь уже успешно учит этому других и строго спрашивает за отработку тех или иных задач.

Начало широкомасштабной российской агрессии он встретил там, где и раньше было горячее всего – на Донетчине.

В составе своего подразделения «Манул» прибыл в район ООС в начале января текущего года. Где-то до середины февраля там было относительно спокойно. Да, иногда имели место обстрелы наших позиций, но прямых боевых столкновений с противником не было. А где-то за неделю до полномасштабного наступления россиян артиллерийские обстрелы с их стороны участились.

– Ребята в моем взводе уже были закалены в боях, реагировали на это преимущественно спокойно и адекватно. Кто-то думал, что это провокационные действия со стороны оккупантов, другие высказывали предположение, что они все же решатся пойти в большое наступление с целью выхода на административные границы Донетчины и Луганской области. Но никто не верил, что враг нанесет удары по всей территории Украины. Но случилось последнее и самое трагическое, – с грустью констатировал военный.

24 февраля ранним утром взвод «Манула» подняли по тревоге и выдали приказ о возвращении на ранее занимаемые позиции с целью отвода личного состава и техники на другую линию обороны.

Около 9 утра морские пехотинцы уже были на месте. А вскоре на расстоянии 60-ти метров от мужчины уже упал вражеский кассетный снаряд, в результате чего было повреждено несколько единиц техники, которую нужно было брать на буксир и ремонтировать.

Высшим командованием было принято решение о переводе подразделения «Манула» на запасной рубеж, где они пробыли до середины мая, выполняя задания по назначению и обеспечивая в определенной зоне ответственности за охрану и оборону зенитно-ракетных комплексов.

Разрывы мин, взрывы вражеских снарядов морпехи, конечно, слышали и неоднократно. Но непосредственно по их местоположению прилетов не было. Они достаточно грамотно, с соблюдением всех необходимых маскировочных мероприятий осуществили оборудование позиций, и враг не смог обнаружить в этом районе их подразделения.

А между тем «штормовые береты» постоянно двигались, маневрировали и выполняли важные задачи командования по недопущению прорыва в их сторону диверсионно-разведывательных групп противника.

По словам «Манула», когда произошел прорыв фронта в Волновахе, в упор к их замаскированным позициям приблизился какой-то автомобиль, в салоне которого находились два человека.

– Мы, конечно, остановили машину. Сначала из нее вышел один человек в гражданской одежде, назвавший себя представителем территориальной обороны. А впоследствии вышел и второй – с белой повязкой на правой руке и ноге. Такой факт, конечно, нас насторожил. Ведь нам уже хорошо было известно, что рашисты используют повязки такого цвета в качестве опознавательных знаков между собой. Поэтому, несмотря на то, что, на первый взгляд, их паспорта, выданные как жителям Запорожской области, и удостоверения бойцов терробороны нареканий не вызывали, мы все равно были вынуждены их задержать и передать сотрудникам СБУ. Мне неизвестна их дальнейшая судьба и были ли они диверсантами, но в любом случае считаю, что мы сделали все правильно с соблюдением необходимых мер безопасности и проявили бдительность, – рассказал «Манул».

В настоящее время морские пехотинцы охраняют рубежи страны на юге государства, параллельно отрабатывая круг вопросов по боевой выучке личного состава. Распорядок дня «штормовых беретов» достаточно строг и насыщен: рано утром – подъем, впоследствии – кросс длиной не менее 3 км, постановка заданий и в 9 утра выдвижение на тактические учения с отработкой большого спектра задач.

Но даже такой график не выбивает из сил «Манула», который уже не мечтает ни о чем другом, кроме как и дальше служить в рядах морской пехоты, а также желает как можно быстрее освободить от русских оккупантов город, где родился и вырос, и отпраздновать нашу общую и одну на всех Победу над рашистами.

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Вячеслав Диордиев

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