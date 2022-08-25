Герои непокоренной Украины: земля и небо Игоря Бедзая

20 июля ему исполнилось бы 50… Всего два с половиной месяца не дожил до своего полувекового юбилея начальник службы безопасности полетов – старший инспектор-летчик Командования ВМС Вооруженных сил Украины полковник Игорь Владимирович Бедзай…

Благодаря филигранному мастерству Игоря Владимировича, после двух выстрелов пушкой из вражеского истребителя Су-30 вертолету чудом удалось вывернуться. А вот спастись от выпущенной из этого же самолета мощной управляемой ракеты Р-73 было не суждено…

Вертолет с пятью украинскими военными на борту упал. Это был последний и так преждевременно оборванный полет летчика-профессионала, любящего сына, отца, мужа, верного собрата, настоящего человека и патриота Украины.

А уже 11 мая, согласно Указу Президента Украины №327/2022, полковнику Бедзаю Игорю Владимировичу было присвоено звание Герой Украины (посмертно) с вручением ордена «Золотая Звезда».

Фатальное 7 мая

– Нет, не было у меня в тот день никакого предчувствия, что случится невосполнимая беда. Как и в прошлые дни после начала широкомасштабной войны в субботу, 7 мая, он позвонил мне в семь утра. Состоялся обычный разговор: «Как ты, как дети, не было ли обстрелов?». Голос у него, правда, был такой, как будто он не выспался. А еще услышала, как дует ветер и поняла, что он находится на аэродроме. Но особого внимания я этому не придала и сердце, как говорится, от волнения не сжалось. Где-то в десять мне позвонил сын Илья, мол, что-то я сегодня вообще не могу связаться с отцом. А я в ответ: «Да нет, все должно быть хорошо, я только утром с ним разговаривала». А через пару часов к нашему дому подъехала машина. Из нее вышли девушки из части, в которой я служу, подошли ко мне, головы вниз опустили и говорят: «Юлия Викторовна, Игорь Владимирович…» Все – и моя жизнь будто оборвалась, как ниточка. Сама едва стою на ногах, а мысленно: как же я скажу об этом матери Игоря? – вспоминает вдова полковника Бедзая Юлия Викторовна.

История дружбы и любви

Она и сама является офицером морской авиационной бригады, которой в течение более пяти лет командовал ее муж. Они еще до того, как начали встречаться, лет десять знали друг друга. Юлия и ее сестра-двойня Наталья счастливые шли впервые в первый класс, а рядом шестиклассник Игорь с родителями проходил. Вот так и познакомились…

– Мы с мужем из семьи потомственных железнодорожников. Моя мама работала в отделе кадров локомотивного депо. А отец Игоря был машинистом тепловоза. Конечно, они были знакомы. А тут как раз для них ведомственный дом построили. Вот и вселились мы в него одновременно: наша семья на четвертый этаж, а Игорь с родителями – в соседний подъезд, на пятый.

Встретились мы 1 сентября возле школы, а отец Игоря, посмотрев на меня, пошутил: «О, вот эта будет нашей невесткой, у нее губы бантиком». А когда спустя десять лет мы шли вместе под ручку, он, увидев нас, снова улыбнулся, мол, сынок, я же тогда пошутил, – рассказала об истории своей любви Юлия Бедзай.

К слову, у нее также есть старший брат Сергей – тоже офицер – ровесник, одноклассник и лучший друг Игоря Владимировича. Они с шестого класса дружили и, как говорится, были не разлей вода. И уроки часто вместе делали, и мяч на улице гоняли. И вместе решили стать летчиками. Почему? Учитель начальной военной подготовки этому поспособствовал: «Давайте, ребята, идите учиться на пилотов, вижу у вас на это способности», – агитировал Игоря с Сергеем «военрук».

Друзья-одноклассники и сами были двумя руками «за» и в дополнительной мотивации не нуждались. Правда, Игорь мечтал подниматься в небо на истребителях, а Сергей хотел стать вертолетчиком.

Но вышло все не совсем так предполагалось. И все из-за прохождения медкомиссии. «Тебе, парень, вообще в авиацию нельзя, а вот ты, юноша, можешь летать на вертолетах», – вынес суровый вердикт глава комиссии, внимательно изучив результаты медицинских обследований старшеклассников.

Именно поэтому летом 1989 года Сергей пошел учиться на авиационного инженера в Харьков, а Игорь поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище.

Окончили друзья военные вузы вместе в 1993 году. После распада СССР оба изъявили желание проходить службу в родной Украине. Сергей по распределению попал в Николаев, а Игорь – в Очаков, в часть морской авиации.

– Я тогда уже в 11-й класс перешла. Запечатлелось в памяти то, что как приедет домой к тому времени еще мой будущий муж, то в тельняшке все окна на балконе дома моет. А я стою на балконе, смотрю и думаю: какой же он молодец, как свою маму любит и всегда помогает ей! А как-то летом 1994 года он посетил моего брата, и мы вместе пошли на реку купаться. С тех пор мы и стали встречаться, тогда нас и увидели наши родители, как мы впервые с реки шагали уже под ручку, – поделилась воспоминаниями жена Героя.

Три года Игорь к ней ходил. Приедет из Очакова на выходные в Николаев – и тут же к Юлии – на свидание зовет! После того, как девушка окончила второй курс исторического факультета пединститута, они поженились. Можно сказать, что еще три года жили врозь: Игорь в Очакове рассекал по небу на своих любимых вертолетах,, а Юлия, как говорят, «грызла гранит науки» в институте. А когда в 2000 году Юлия окончила вуз, она тут же переехала к мужу в Очаков.

Как комбриг спасал авиационную технику в Крыму

Там молодая жена офицера некоторое время работала в школе учителем истории. Вскоре забеременела и ушла в декретный отпуск. А в 2004 году мужа перевели на другое место службы – в Новофедоровку, что в Крыму. И Юлия, конечно же, с маленьким сыном Ильей переехала в полуостров вместе с Игорем Владимировичем. В то время он занимал должность командира вертолетного отряда, а впоследствии стал командиром эскадрильи. А во время аннексии Крыма полковник Бедзай уже исполнял обязанности командира бригады морской авиации.

– Так получилось, что тогдашний комбриг полковник Владимир Хоменко очень болел и умер именно в начале марта 2014 года. Таким образом у руля части в то тяжелое время стал его заместитель по летной подготовке – то есть мой муж. Как же это было страшно, обидно и противно, когда ты видишь, как идут штурмовать воинскую часть местные жители, которые еще вчера тебе улыбались и поздравляли военных летчиков с их профессиональными праздниками. У нас с Игорем тогда было уже двое детей – двенадцатилетний Илья и восьмилетняя Маша. И вот вижу, как следует в сторону КПП ее учительница английского и кричит, что «задолбали эти бандеровцы» и надо их «выбивать», – рассказала Юлия Викторовна, которая в то время уже тоже была военнослужащей этой части.

Поскольку трудоустроиться в школе по специальности в небольшом поселке городского типа возможности не было, Юлия пошла служить матросом на должность старшего механика авиационного оборудования.

По ее словам, Игорю Владимировичу угрожали, пугали. Но, как говорят, он был не робкого десятка и даже в тяжелые минуты не терял уверенности в себе и присущего ему чувства юмора.

Так было и в 2014-м, когда ему позвонили какие-то неизвестные и предупредили, что 19 марта будут штурмовать авиационную бригаду. Комбриг тогда ответил по-особому: «Девятнадцатого? Давайте в другой день. Ведь в этот у моей дочери день рождения, не хочется портить праздник».

Прислушались ли оккупанты к «советам» офицера, неизвестно. Однако штурма части 19 марта не последовало – рашисты вместе с коллаборантами пришли под КПП бригады 22 марта. Но тогда волевым решением Игоря Владимировича вся исправная авиационная техника в режиме радиомолчания была передислоцирована на аэродром Николаевщины. И это было сделано настолько смело, мгновенно, скрыто и неожиданно, что даже украинские военные на материке чуть не открыли по экипажам бригады огонь, думая, что к ним приближается вражеская авиация.

– Помню, когда поднялись в воздух наши самолеты и вертолеты, мы минут 40 держали кулаки за наших летчиков и молились, чтобы все у них было хорошо. А впоследствии, после того как узнали об успешном выполнении задачи, с облегчением выдохнули.

Там же, в Крыму, наша бригада понесла и первые потери от россиян. Вечером 6 апреля в офицерском общежитии двумя выстрелами в упор российский контрактник застрелил из автомата начальника оперативного отделения штаба бригады, майора Станислава Карачевского. Вот так трагически завершилось наше десятилетнее пребывание в Крыму. Мы с Игорем вернулись в родной Николаев, куда нас всегда тянуло. Но никогда не думали, что это произойдет именно таким образом, – с грустью констатировала капитан Бедзай.

Последняя встреча с мужем

После перебазирования в Николаев Игорь Владимирович еще пять лет командовал этой бригадой, а также создавал и облагораживал инфраструктуру на новом месте Как обычно, много летал на своих любимых Ми-8 и Ми-14, в том числе и в район проведения АТО/ООС, куда доставлял личный состав и груз. Он не хотел покидать бригаду, которой жил, но был вынужден пойти на высшую должность в командование ВМС и переехать в Одессу.

Случилось так, что как первые три года супружеской жизни, так и последние три года перед гибелью боевого летчика, муж с женой жили в разных городах и виделись в основном по выходным. В последний раз это произошло в конце апреля, на Пасху, в Одессе.

– Перед началом широкомасштабного российского вторжения, 21 февраля, Игорь был в Николаеве. В части шли плановые полеты, и он также присутствовал на них. Домой муж вернулся около девяти вечера. Взгляд серьезный, задумчивый, смотрит на меня и спрашивает: «Ты телевизор смотрела? Слышала, что путин признал «лнр» и «днр»? Чувствую, что что-то нехорошее за этим кроется… Буду возвращаться в Одессу». Я же ему говорю в ответ, что поздно уже, мол, давай уже завтра утром уедешь. А он: «Ничего, сейчас трасса свободна, доберусь». Вышел из квартиры, сел на машину и уехал. А уже в дороге офицеров штаба ВМС, в том числе и его, вызвали по тревоге, – продолжила свой рассказ о муже Юлия Бедзай.

После этого Игорь Владимирович приезжал в Николаев еще дважды – на 16-летие дочери Марии 19 марта и 13 апреля, когда 20 лет исполнилось сыну Илье. Жена тогда у него переспросила, мол, может и на Пасху приедет? «Нет, лучше вы ко мне в Одессу приезжайте, потому что вряд ли у меня будет возможность. Сама понимаешь, время такое…»

Так оно и произошло, 23 апреля все трое из семьи Бездай были в одесской квартире своего мужа и отца.

– Мы даже кошку с собой взяли, которую Игорь сначала заводить не хотел, мол, она же мебель будет портить. Но потом согласился и даже сам предложил подарить это домашнее животное дочери на день рождения. К слову, кошка его так полюбила, рядом с ним все время спала, и ему, кажется, она тоже нравилась. Помню, как 23 апреля он после обеда со службы вернулся, а я как раз у плиты стояла – еду готовила. Вдруг слышу очень мощный звук и переспрашиваю у Игоря, не самолет ли это пролетает? А он подошел к окну, поднял жалюзи и говорит: «Нет, не самолет, Юлечка, это крылатая ракета».

А потом, когда везли на машине дочь к ее однокласснице, которая эвакуировалась из Николаева в Одессу, видели облака черного дыма, испуганных людей, крики, плач. Ужас такой охватил. Это именно тогда российская ракета попала в многоэтажный дом, в результате чего погибло много мирных жителей, среди которых и трехмесячный ребенок, – вспоминает последнюю встречу с мужем вдова Героя.

Они пробыли вместе три дня. Последние три дня вместе с мужем и отцом… Гуляли по Одессе, ходили в парк, спускались к морю. Там, в кафе, за чашечкой чая и сфотографировала Игоря Владимировича дочь Маша. Последняя фотография, на которой Герой запечатлен с грустными и усталыми от войны и бессонных ночей глазами.

– Он был очень умным человеком. Хорошо осознавал, что для людей его профессии риск погибнуть на этой войне очень велик. Ободрял, успокаивал, конечно, меня, детей, мол, что со мной случится, я же «писарем в штабе служу». А однажды признался мне, что немало наших летчиков и вертолетов на этой войне враг сбил. Вот и в последнюю нашу встречу я переспросила его, когда он к нам приедет? А он в ответ: «Не знаю, Юлечка, время такое тяжелое настало». Наверное, было у него все же таки плохое предчувствие, – поделилась мыслями женщина.

Ставил цель и шел к ней, несмотря ни на что

За какие мужские качества любила Игоря Владимировича его жена? Сразу и не скажешь. Это же родной, любимый человек и в нем нравилось все. Но, как утверждает Юлия Викторовна, была у него такая черта, какую трудно было не заметить. Если боевой летчик ставил перед собой какую-нибудь цель, то обязательно ее реализовывал. К примеру, очень хотел он построить на даче баню, но места для этого не хватало. Он все смотрел на соседний участок – не захочет ли его продать дядя Вася? Тот решил продать, и теперь на этом месте стоит построенная Игорем Владимировичем баня: и печку он своими руками смастерил, и вагонкой внутри все обшил. Опять же, захотел он готовить блюда холодного и горячего копчения в домашних условиях – сам сделал коптильню.

У него вообще в руках все работало. Получили в Крыму квартиру – ремонт полностью сделал Игорь Владимирович. А еще он очень любил готовить всевозможные блюда. Даже когда это делала жена, муж часто рядом стоял, как говорится, держа процесс на контроле.

Еще врагом лжи был Игорь Владимирович, не терпевшим фальши. Часто любил задумываться, философствовать, но и чувство юмора ему было присуще.

А больше всего боевой летчик первого класса любил небо и свою профессию, жил ею, всего он налетал около двух тысяч часов.

Уже будучи заместителем командующего по авиации и старшим инспектором-летчиком Командования ВМС, всегда вылетал на выполнение сверхсложных задач. Так случилось и 7 мая в последний день жизни Игоря Владимировича, когда он заменил собой в экипаже молодого пилота, у которого только в феврале родился ребенок. От пушки опытный офицер вывернулся, вырулил из-под огня вражеского истребителя, но коварная ракета поразила наш Ми-14…

К слову, украинский вертолет был без вооружения и белого цвета, что означает поисково-спасательное назначение техники и исполнение ею функции скорой помощи. Но, несмотря на это, подполковник илья сизов все равно сбил вертолет. По крайней мере, именно за это, по его же словам, распространенным в Интернете, он получил рашистскую звезду героя.

Вот так бывает: присвоение звания Героя Украины посмертно за подвиг, проявленный в защите государственного и территориального суверенитета целостности своей Родины и «награда» оккупанту за убийство четырех верных сынов Украины во время разбойного нападения на территорию другой страны.

На войне, правда, мужество, военная честь, совесть вступают в поединок с фальшью, подлостью, коварством и в конце концов всегда побеждают.

Покойся с миром, уважаемый Игорь Владимирович, настоящий офицер, патриот и Герой Украины! Ты сделал все, что смог для всех нас! И твои боевые собратья обязательно отомстят за тебя и победят в этой кровопролитной войне. Ибо правда на нашей стороне, а ты так любил правду и свою Украину…

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Вячеслав Диордиев

Фото из личного архива Юлии Бедзай и armyinform.com.ua