Сегодня в Украине отмечают свой день Воздушные силы ВСУ

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается в Украине каждое первое воскресенье августа. В 2022 года этот день пришелся на 7 число.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Наших военных авиаторов поздравил с праздником президент Владимир Зеленский:

«Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины!»

Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства.

Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!» – сказал глава государства.

А спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук пожелал боевым летчикам, чтобы число взлетов всегда было равно числу посадок, и число пусков ракет равнялось числу попаданий.

Также мы рассказывали, что каждое первое воскресенье июля в Украине празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

А 28 июля 2022 года в Украине впервые отпраздновали День государственности. Читайтев нашей публикации, что это за праздник.