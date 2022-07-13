Оккупированный Геническ: Ленин, медузы, предательство и дефицит

Курортный Геническ на Херсонщине местные называют маленькой Одессой. Во-первых, там тоже есть море, но Азовское. Во-вторых, к морю ведет лестница, чем-то похожая на Потемкинскую, но поменьше. В-третьих, в городе проживает полнейший интернационал (украинцы, русские, евреи, греки, немцы и др.), а подавляющее большинство населения говорит по-русски, хотя в сердцах их – любовь к Украине…

Похожего между нашими городами можно найти много, но есть, конечно, и отличия. Главное из них – Геническ оккупирован рашистами. О том, как там сейчас живется, «Одесской жизни» рассказал местный журналист по имени Борис. И поскольку по ряду причин он не может выехать из города, его личные данные мы не разглашаем.

Оккупация Геническа: как это было

Поскольку Геническ – самый первый на выезде из Крыма город материковой Украины, его оккупация произошла в первые часы первого дня полномасштабной войны. 24 февраля в 5:20 утра меня разбудил душераздирающий вой воздушной сирены. Выйдя из дома на улицу, услышал частые взрывы со стороны Арабатской Стрелки.

Геническ – город в Херсонской области Украины. Административный центр Генического района. Расположен на берегу Азовского моря напротив окончания косы Арабатская стрелка, с которой соединен автомобильным мостом через Тонкий пролив.

С 24 февраля 2022 года оккупирован вооруженными силами российской федерации.

Взрывы быстро приближались, и вот уже бахнуло совсем близко – в воздух поднялся густой столб коричневой пыли. Как потом оказалось, это был взорван мост через пролив Промоина – единственный путь с материка на Арабатскую Стрелку, но под воду ушла только одна полоса движения. Потом свист и взрывы стали раздаваться со всех сторон – рашисты обстреливали город. Прилетело на стадион, в жилые дома, интернат, убив его директора…

Потом взрывы стали отдаляться. Обойдя город, колонны тяжелой техники оккупантов пошли в сторону Мелитополя. За ними потянулись вереницы вертолетов.

Ближе к обеду в Геническе появились первые «зеленые человечки» с символами Z на форме и технике. Цветами их никто не встречал. Одной из первых настроение геничан выразила женщина, предложившая оккупанту не лузгать семечки, а положить их в карман, чтобы потом, когда он станет удобрением, проросли подсолнухи.

Трупы же пока были с нашей стороны. Обгоревшие в БТРах тела наших парней взялись перевозить коммунальщики – больше было некому. Трупы собирали машиной, на которой до войны проводили обработку района от комаров.

Несколько слов о предателях

Обойдусь без фамилий. Они и так известны СБУ, а читателю не интересны.

Законный городской голова и большая часть его команды ушли в отставку, лишь только «новые власти» предложили им сотрудничество. На пост гауляйтера поочередно «пробовались» несколько местных депутатов и бизнесменов, пока рашисты не остановились на беспринципном лидере фракции ОПЗЖ в райсовете.

В первые часы войны город покинуло все руководство местных отделов СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и большая часть сотрудников. На вторую или третью неделю оккупации начался набор в «милицию». Упор делался на асоциальных граждан, которых возглавил местный безработный.

Образованием «занялся» директор одной из местных ДЮСШ. Он же – тренер по боксу, он же – депутат горсовета от ОПЗЖ.

Рыбаков в море рашисты поручили кошмарить сравнительно молодому «директору рыбинспекции», который во времена Януковича возглавлял райком КПУ.

Новые-старые символы

Первое время в городе еще висели желто-синие знамена. Со временем их все заменили на триколоры. Над зданием райгосадминистрации рашисты водрузили триколор и красный флаг – копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, вывешенного в мае 1945 года над рейхстагом (парадоксально, но символ победы над фашистами присвоили себе их последователи).

На площади перед этим зданием оккупанты установили неизвестно откуда привезенный памятник Владимиру Ленину. До декоммунизации на этом месте стоял памятник вождю, который до недавнего времени хранился в одном из коммунальных предприятий. Сейчас, наверно, не хранится, потому что в нем было несколько центнеров бронзы, а она дорогая. Место на площади занял Ильич из бетона.

Рядом с площадью находится место, которое раньше именовалось Площадкой государственности. Оккупанты закрасили на нем украинский флаг, поверх нарисовав триколор. Герб Геническа, не увидев на нем ничего «крамольного», оставили.

Паспортные данные в обмен на рубли

Прошло совсем немного времени с начала оккупации, и рашисты начали раздавать местному населению по 10 тысяч российских рублей материальной помощи. В обмен им надо было предоставить паспортные данные. Деньги раздавали в здании центра предоставления админуслуг. Первоочередное право их получить имели пенсионеры, безработные и те сотрудники коммунальных предприятий, которые остались работать. Гражданам из других категорий получить подачку лично разрешал гауляйтер. Потом эти граждане признавались, что 30% полученной суммы отдавали «благодетелю».

Вскоре схема перестала работать – деньги выдавать прекратили, здание закрыли. Поскольку за подачкой обратились далеко не все жители Геническа и Генического района, недавно оккупанты вновь начали обещать выдачу. Теперь лишь только пенсионерам. Предлагают принести им ксерокопии паспорта и пенсионного удостоверения, обещая (но не выдавая) деньги.

Данные они собирают, скорее всего, для того, чтобы сфальсифицировать «голосование» о вхождении Херсонщины в состав России. Геничане надеются, что контрнаступление ВСУ не даст планам рашистов сбыться.

Денег нет, но мы держимся

Отгородив Херсонскую и часть Запорожской области от остальной территории Украины линией фронта и десятками блокпостов, оккупанты принесли много проблем. Одна из них – безденежье. Без денег остались люди, потерявшие работу и старики, получавшие пенсии в отделениях «Укрпочты». Пенсионерам, пользующимся банковскими картами, деньги приходят, но снять их нереально – банкоматы не работают. Этим сразу же воспользовались менялы, которые обналичивают гривны под 10, 12 и даже 20 процентов.

Карточкой можно расплатиться в магазинах. Но, во-первых, терминалы есть не везде. Во-вторых, цены на товары заоблачные. И да, несмотря на усилия оккупантов, в Геническе и области до сих пор расплачиваются украинскими гривнами. Хотя на некоторых магазинах написано, что рубли тоже принимают.

Немного о ценах в оккупированном Геническе

Херсонщина – аграрная область, и здесь много чего выращивается и производится. На большинстве товаров местом производства указаны Новая Каховка, Каховка, Херсон, Олешки, Геническ, а также Мелитополь и Бердянск соседней Запорожской области. У нас производятся хлеб, мука, колбасы, сыры, томатная паста, кетчуп, майонез, подсолнечное масло, соки, мороженое, минералка и другое. Остальное – в дефиците. Особенно ощущается дефицит качественных товаров. Например, российские сигареты, которые завозят из Крыма, отвратительны «на вкус», конфеты слишком сладки, мыло и стиральный порошок не пенятся.

Цены максимально повысились в первые дни оккупации. Сахар тогда, к примеру, стоил 100 гривен за килограмм. Сейчас цена упала до 50. Подсолнечное масло продают по 55 гривен за литр. Полторашка минералки – от 20 гривен. 90-граммовая пачка чая самого отвратительного качества – 60 гривен. Самые дешевые конфеты – 230 гривен за килограмм. Колбаса – от 200 до 500 гривен.

Дешевыми являются только местные овощи и фрукты, которые невозможно никуда вывезти на продажу. Молодой картофель, кабачки, огурцы на центральном рынке Геническа продают по 15 гривен за килограмм, помидоры – 20-30, абрикосы и персики (на них в этом году – неурожай) – 60 гривен.

Не изменились цены и на азовскую рыбу. Килограмм мелкой камбалы стоит 60 гривен, крупной – 120, пеленгаса – 65-80, кефали – 100-120 гривен.

Пустынное море

Рыбу на центральном рынке раньше покупали, в основном, отдыхающие. Сейчас их нет. И в море почти никто не купается. Лишь изредка можно увидеть пенсионеров да мам с детьми, плещущихся в волнах.

Мин в море нет, а вот медуз, как и в предыдущие несколько лет, много. Первые экземпляры появились в конце июня.

Как геничане получают информацию

Связь с внешним миром геничанам обрезали больше месяца тому назад. Исчезли «Київстар» и Vodafone, а также украинский интернет. Еще раньше оккупанты отключили аналоговое телевидение, а цифровое и кабельное перевели на российские каналы. На FM-частотах тоже стали вещать российские радиостанции.

Сейчас мобильной связью пользуются только те геничане, которые купили карточки российского мобильного оператора «25096». Карточки его без названия, полностью белые, и продают их тоже в обмен на паспортные данные. Дозвониться с них на подконтрольную территорию Украины невозможно.

Некоторые интернет-провайдеры вскоре переключились на крымский трафик. Правда, перестали открываться большинство украинских сайтов, но зато до недавних пор работал Viber, с помощью которого геничане могли общаться. Потом его вместе с YouTube и Google Chrome заблокировали. Но и тут несгибаемые жители Херсонщины нашли выход – сервисы открываются через vpn.

Те геничане, у кого спутниковое телевидение, до сих пор смотрят украинские телеканалы. Потом пересказывают новости соседям, у которых такой возможности нет, разрушая таким образом кремлевскую пропаганду.

«Одесская жизнь» о жизни украинцев в оккупации:

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