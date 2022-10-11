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Если отключили свет: что приобрести и как действовать?

Если отключили свет: что приобрести и как действовать?

Российские агрессоры прицельно бьют по энергетическим объектам нашей страны. И сейчас всем нам как никогда надо быть готовыми к тому, что целые регионы Украины и районы наших городов могут на какое-то время остаться без света, воды, газа и мобильной связи. К сожалению, война продолжается, и мы вынуждены это пережить. Но мы обязательно выстоим!

«Одесская жизнь» узнавала, как правильно действовать в случае подобных форс-мажоров. Некоторыми полезными советами мы хотим поделиться с нашими читателями.

Как подготовиться к отключению электричества

Прежде всего, необходимо заблаговременно приобрести:

  • свечки, фонарики, спички, а также адаптор для зарядки телефона в авто;
  • павербанки и аккумуляторы, батарейки (их следует держать всегда заряженными);
  • сухой спирт, туристические горелки и баллоны с газом для них.

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Что делать, если пропало электричество

  • Выключите дома все бытовые электроприборы и выдерните вилки из розеток;
  • Соблюдайте правила безопасности при использовании свечей и сухого спирта;
  • Не подходите близко к оборванным или провисающим проводам.

Отключение света, инфографика

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Напомним, сегодня, 11 октября, в Приморском районе Одессы произошло аварийное отключение электричества. Коммунальщики уже работает над восстановлением.

Ранее в ДТЭК «Одесские электросети» проинформировали, что на утро 11 октября 2022 года, несмотря на массированные обстрелы энергообъектов Украины, ситуация с электроснабжением в Одесской области стабильная.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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