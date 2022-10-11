Если отключили свет: что приобрести и как действовать?

Российские агрессоры прицельно бьют по энергетическим объектам нашей страны. И сейчас всем нам как никогда надо быть готовыми к тому, что целые регионы Украины и районы наших городов могут на какое-то время остаться без света, воды, газа и мобильной связи. К сожалению, война продолжается, и мы вынуждены это пережить. Но мы обязательно выстоим!
«Одесская жизнь» узнавала, как правильно действовать в случае подобных форс-мажоров. Некоторыми полезными советами мы хотим поделиться с нашими читателями.
Как подготовиться к отключению электричества
Прежде всего, необходимо заблаговременно приобрести:
- свечки, фонарики, спички, а также адаптор для зарядки телефона в авто;
- павербанки и аккумуляторы, батарейки (их следует держать всегда заряженными);
- сухой спирт, туристические горелки и баллоны с газом для них.
Статья по теме: Как пережить нелегкую зиму: советы бывалых
Что делать, если пропало электричество
- Выключите дома все бытовые электроприборы и выдерните вилки из розеток;
- Соблюдайте правила безопасности при использовании свечей и сухого спирта;
- Не подходите близко к оборванным или провисающим проводам.
Вы также можете узнать: Как вести себя при ракетном ударе или бомбардировке, чтобы спастись
Напомним, сегодня, 11 октября, в Приморском районе Одессы произошло аварийное отключение электричества. Коммунальщики уже работает над восстановлением.
Ранее в ДТЭК «Одесские электросети» проинформировали, что на утро 11 октября 2022 года, несмотря на массированные обстрелы энергообъектов Украины, ситуация с электроснабжением в Одесской области стабильная.