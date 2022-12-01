Жизнь без света: как разогреть еду, какие свечи выбрать, какой нужен пауэрбанк?

Уже около месяца в Украине экстренные и веерные отключения света. А без электроэнергии, как известно, мы остаемся без тепла, воды, связи и даже газа. Редакция «Одесской жизни» продолжает делиться советами со своими читателями, как выжить в такой ситуации. В этот раз вы узнаете, как разогреть еду без газа, какие свечи самые безопасные и какой пауэрбанк выбрать для своего смартфона.

Только не смейтесь: как разогреть еду без газа и света?

Отключения света тяжело переносить людям, корыте живут в домах с электрической плитой или насосом, поэтому газовая колонка тоже не будет работать. Для разогрева еды и воды многие советуют использовать примусы и туристические горелки. Однако давайте на чистоту, такие штуки невыгодны в использовании. Один газовый баллончик стоит минимум 90 гривен, и хватает его на один раз. Делимся опытом одесситов, которые обошлись без газового примуса.

Парафиновая свеча

Такой вариант разогрева еды и подогрева воды советуют одесситы в социальных сетях. Когда в городе нет света им на помощь приходят парафиновые свечи: на дно глубокой железной миске ставят несколько свечей, а сверху устанавливают решетку для гриля. Вот и все, самодельная плита готова.

— Чтобы свечи лучше нагревали еду, на стол можно поставить четыре или три обычных стакана, на них решетку, под нее свечечки, а сверху решетки мисочку.

Но свечи все же очень долго греют, их тепло ложится неравномерно. Например, яичницу сделать тяжело — она пригорает, а вот голубцы хорошо разогрелись, из-за своего сока не подгорели, — рассказал нам Владимир.

— Для идеальной прожарки яиц нужно взять четыре свечи и обязательно тонкую сковородку (фото 2 от Ильи). Ждать долго придется, но если захотеть, яичницу вы все-таки на завтрак получите, — делится собственным опытом Илья.



А вот, что рассказали другие одесситы в личном разговоре:

— Я бы хотела с вами поделиться лайфхаком, как разогреть еду, но его не будет. Дома все на электрике. Повезло, что у управляющей компании есть генераторы, от которого работает лифт, есть вода и свет на первом этаже. Туда хожу греть чайник, — пожаловалась Александра.

— Мы с супругом живем по графику ДТЭКа. Ждем свет, и тогда давай все успевать. Когда в нашем «модном» доме нет света — нет ничего, зато какой вид на море, — поделилась Дарья.

— У нас пока нет света, нет воды. Нет воды и света — нет проблем!, — улыбается Анастасия.

— А у нас дома плита с газом. Поэтому мы «не з такої сім’ї, ми з багатої», — смеется Саша.

Фламбирование

А вот другие одесситы предлагают фламбирование блюд — приготовление пищи в «живом» огне. Так делали в странах Европы еще в ХІV веке. Сегодня этот прием часто используют шеф-повора высокой кухни. Они поливают готовое блюдо (мясо, рыбу, овощи и фрукты) коньяком, виски, водкой или другим крепким алкоголем и поджигают. Спирт быстро выгорает, а блюдо приобретает румяную корочку и необычный вкус. С отключением света находчивые одесситы уже давно используют такой способ для подогрева фабричных изделий, например, сосисок. Одну-две столовые ложки алкоголя и блюдо от шеф-повара готово.

Сухой спирт

Чтобы разогреть еду без света и газа используйте сухой спирт. Такой вариант позволит вскипятить воду, пожарить яичницу или разогреть готовое блюдо. Однако будьте осторожны: во время горения может выделяться копоть, поэтому после использования сразу проветривайте помещение. Вместе с сухим спиртом желательно купить складную металлическую горелку — цена около 60 гривен. Если приобрести горелку нет возможности, сделайте ее сами: возьмите консервную банку с низкими бортиками, пробейте в ней гвоздем побольше отверстий (для притока воздуха). Положите туда сухой спирт и поместите на дно низкой кастрюли, предварительно застелив его фольгой, сложенной в несколько раз. Подожгите спирт, кастрюлю накройте решеткой для гриля, сверху установите емкость для приготовления пищи с тонким дном. Во время покупки сухого спирта обращайте внимание на его состав. Самыми безопасными являются варианты на основе уротропина и парафина.

Цена — от 50 гривен за пачку.

Спиртовка

Такой вид горелки вы могли видеть на уроках химии. Это маленькая стеклянная или железная банка для горения жидкого топлива, через которую пропущен фитиль. Фитиль поджигается и образуется огонь. На спиртовке можно нагреть небольшое количество воды, но его хватит для приготовления пищи или чая.

Цена — от 100 гривен за штуку.

Пакеты для разогрева пищи

Разогреть пищу можно в специальных пакетах. Как это работает? В пакет помещается пища в упаковке, судочке или железной банке и заливается немного воды. При контакте химического элемента с водой в пакете образуется паровая баня, которая в течение 15 минут нагревает блюдо до 55 градусов.

Цена — от 120 гривен за 4 штуки.

Какие свечи приобрести, когда нет света?

При выборе свечей обращайте внимание не только на их размер и толщину. Нужно еще смотреть на фитиль свечи. Чем толще свеча, тем более толстым должен быть ее фитиль. Он должен быть виден из двух краев свечи.

Свечки из пчелиного воска самые безопасные для повседневного использования. Воск не горит, а плавится, не выделяет неприятный запах и не оставляет копоть. Обратите внимание, если на свече есть горизонтальные трещины и она крошится, в ее составе более 30% парафина. Самая тонкая свеча, например, церковная будет гореть час-полтора.

Цена — от 15-30 гривен за штуку.

Свечки из растительного воска, их еще называют стеариновые, изготовляют из пальмового, соевого и кокосового масла. Они матовые, а после сгорания образуют прозрачный слой с рисунком, похожим на снежинки. Эти свечи при горении выделяют концентрированный аромат, поэтому лучше использовать их в больших помещениях. Самые тонкие свечи горят до 45 минут.

Цена — от 15 гривен за штуку.

Парафиновые свечи, обычно самые доступные, но могут быть опасны для здоровья. Парафин является продуктом переработки нефти, поэтому при горении свечи могут выделять канцерогенные вещества и токсины. Если свеча изготовлена их плохо очищенного парафина, тем больше копоти и более неравномерное пламя. После использования таких свечей нужно проветривать помещение. Время горения тонкой свечи — полчаса.

Цена — от 14 гривен за штуку.

Гелиевые свечи делают из минеральных масел или синтетических углеводородов. Они безопаснее тех, что сделаны из технического парафина. Минус в таких свечах в том, что их разбавляют декоративными наполнителями и ароматизаторами, которые при сгорании могут выделять неприятный запах. Время горения около 4 часов.

Цена — от 40-60 гривен за штуку.

Чтобы свеча горела дольше?

Если зажечь свечу, лежавшую при комнатной температуре, она будет гореть на полчаса быстрее свечи, которую на сутки положили в холодильник или в любое холодное место.

Какой пауэрбанк мне выбрать?

Итак, пауэрбанк сегодня самое необходимое устройстово в нашей жизни. Удобная переносная зарядка может поддерживать заряд мобильного телефона и планшета, тогда вокруг полный блэкаут.

Для каких целей вам необходим пауэрбанк?

Если вам нужно иногда подзаряжать свой гаджет, можно использовать пауэрбанк мощностью от 3000 до 5000 мАч (миллиампер в час). Но во время веерных отключениях света лучше выбирать аккумулятор мощностью на 10000 мАч. А вот для длительного отсутствия света, и для тех, кто находится в дороге, лучше рассматривать пауэрбанки, которые имеют высокий заряд — от 10000 до 50000 мАч. Такая емкость позволяет несколько раз заряжать смартфон, планшет или даже ноутбук.

Как выбрать емкость аккумулятора пауэрбанка?

Учитывайте, что заявленная емкость аккумуляторов пауэрбанка на самом меньше на 10-20%. И перед тем как приобрести зарядное устройство, воспользуйтесь следующей формулой: умножьте емкость аккумулятора своего гаджета на 1,5 и разделите емкость батареи повербанка на полученную цифру. Например, средняя емкость аккумулятора в смартфоне — 2300 мАч, а повербанка — 10000 мАч. Тогда, 10000 мАч: (2300*1,5) = 2.89. В итоге получается, что емкости пауэрбанка хватит на две зарядки смартфона на 100% и одну на 89%.

На что еще обратить снимание?

Внешний вид устройства также важен. Пауэрбанк из металла позволит долго сохранить рабочее состояние аккумулятора. Но чаще всего зарядное устройство делают из пластика. Это удешевляет производство и уменьшает вес, но не защищает при падении. Но есть варианты прорезиненные для максимальной защиты. Выбирать лучше их.

Как использовать пауэрбанк?

Сразу после покупки полностью зарядите устройство. После чего подключите гаджет, который хотите зарядить. Пауэрбанк должен сразу приступить к зарядке, знак даст загоревшийся индикатор заряда. Если заряд не пошел, выключите и снова включите пауэрбанк. Яркость индикатора заряда должна снижаться по мере разрядки самого устройства. Когда гаджет полностью зарядится, зарядка автоматически отключится.

Цена на 3000 мАч — от 350 гривен, 10000 мАч — от 800 гривен, 50000 мАч — от 2500-3000 гривен.