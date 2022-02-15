Как понять, что аккумулятор в автомобиле пора заменить?

Современные автомобильные аккумуляторы, как правило, нельзя обслуживать. Если раньше автовладельцы периодически проверяли уровень электролита, и добавляли дистиллированную воду, то сейчас это делать не нужно. Аккумулятором пользуются несколько лет, а потом меняют на новый. Как же понять, что пришло время?

Давайте разберемся, когда нужно менять аккумулятор в автомобиле.

Сколько времени служит аккумулятор в автомобиле?

Батареи аккумулятора в среднем теряют 10-20% своей емкости за 1 год эксплуатации. Бюджетные модели обычно перестают работать через 2-3 года, а премиальные могут прослужить 5-7 лет.

Чаще всего проблемы с аккумулятором возникают из-за недостаточного заряда. Если вы ездите только на короткие расстояния, то аккумулятор может просто не успевать зарядиться. Большое количество потребителей энергии также не дает батарее восстановить заряд.

Считается, что нормальное напряжение от генератора — 13,9-14,5 вольт. Если на запущенном двигателе значение больше или меньше, значит у вас проблема с системой зарядки.

Какие признаки говорят о том, что батарея аккумулятора ослабла?

Самый главный признак — стартер еле «крутит» и двигатель тяжело запускается. В такой ситуации автомобилисты стараются «прикурить» у соседа на стоянке. Хуже всего, когда это случается в дороге или безлюдном месте. Лучше не надеяться на чудо и вовремя заменить аккумулятор.

Обратите внимание на запах от аккумулятора. Если он неприятный, значит во время работы батарея закипает и выделяется газ. Этот запах сложно с чем-то спутать, он напоминает протухшие куриные яйца.

Проведите простой тест — включите габариты и музыку в салоне на 1 час. После этого заведите автомобиль. Если запуск становится проблемой и стартер плохо «крутит», это говорит о значительной потере заряда.

На клеммах аккумулятора не должно быть следов окисления. Напряжение при выключенном зажигании обычно от 12,3 до 12,7 вольт. Если вольтметр показывает значение меньше 12, значит пришло время заменить аккумулятор.

Как продлить жизнь автомобильному аккумулятору?

Аккумулятор должен быть хорошо закреплен на своем месте. Чрезмерная вибрация может уменьшить срок его службы и повредить блок электродов.

Если вы нечаянно разрядили аккумулятор, например забыли выключить фары или обогрев стекла, то батарею следуют полностью зарядить. Сделайте это, даже если машина нормально завелась. Производители не рекомендуют держать аккумуляторы в разряженном состоянии.

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Держите аккумулятор в чистоте. Грязь и подтеки электролита могут превратиться в токопроводящий слой. Верхняя поверхность должна быть сухой и чистой, чтобы не было утечек тока.

Снимайте аккумулятор с автомобиля или «откидывайте» клеммы, когда долго никуда не ездите и держите машину на охраняемой стоянке или в гараже. Это увеличит срок службы батареи.

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Фото: Automoblog, Freepik

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