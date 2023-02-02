Где и как в Одессе можно сдать использованные батарейки

Из-за постоянно действующих экстренных и стабилизационных отключений света резко увеличилось использование приспособлений, работающих на батарейках. Менять источники энергии приходится достаточно часто. Куда же сейчас можно сдать использованные батарейки для безопасной переработки?

Зачем нужно сдавать использованные батарейки

Известно, что в батарейках содержатся тяжелые металлы и вредные вещества. Попадая в почву и воду, они накапливаются в растениях и в организмах животных и человека, и небольшое их количество может вызвать отравления и различные заболевания. Даже одна батарейка может нанести природе большой ущерб, а если при этом учесть последствия войны, то этот ущерб будет просто невосполнимым.

Чтобы защитить нашу природу, использованные батарейки нужно правильно утилизировать. К сожалению, не все, кто принимает батарейки для последующей переработки, относятся к этому добросовестно. Однако в нижеуказанных магазинах и на заправках это будет сделано гарантированно.

Адреса пунктов приема использованных батареек

В указанных ниже торговых сетях возле касс находятся контейнеры для сбора батареек, на которых изображены животные и голограмма «Гарантированная переработка».

Сдавать на утилизацию вы можете любые типы батареек — пальчиковые, таблетки, повербанки. Отсюда батарейки совершенно точно попадут на утилизацию.

Но за один раз сдать вы сможете не более 50 штук. Если у вас больше батареек, нужно обращаться непосредственно во всеукраинскую организацию «Батарейки, сдавайтесь» по телефонам:

+38 (099) 311-67-96;

+38 (097) 168-55-76.

Пункты приема, где можно сдать использованные батарейки находятся во всех супермаркетах следующих сетей:

Сильпо;

Комфи;

Эпицентр;

Нова линия;

Jysk;

заправки WOG.