Бытовые повербанки и генераторы: как выбрать и правильно подобрать мощность

Повербанки и генераторы во время частых отключений света просто незаменимы. На что же нужно обратить внимание при выборе портативных зарядных устройств?

Повербанк можно использовать для зарядки телефонов, колонок, планшетов и ноутбуков. Генератор — для подачи питания на бытовую технику и стационарные компьютеры в квартире.

Как выбрать повербанк

Зарядные устройства этого типа предназначены для гаджетов с помощью кабеля USB или беспроводной функции.

При выборе повербанка в первую очередь нужно обращать внимание на его емкость. Чтобы определить, на какое реальное количество зарядок телефона или планшета он рассчитан, то от заявленной емкости повербанка нужно отнять 30 процентов, которые неизбежно «потеряются» при преобразовании напряжения.

Следует обратить внимание, какое количество разъемов имеет повербанк. Если у него два порта и более, то для к нему одновременно можно подключить два устройства.

Также у каждого из них есть свои показатели силы тока. А это, соответственно, влияет на время зарядки. Также

Выбор повербанка в зависимости от места использования

Если повербанк планируется использовать в городской квартире или офисе для повседневной зарядки телефона, то вам вполне хватит устройства с емкостью от 5000 до 10000 миллиампер в час (мАч).

Если же вы будете вынуждены находиться в дороге длительное время, то стоит рассмотреть устройства с повышенной емкостью аккумулятора — от 30000 миллиампер в час и выше.

Как подсчитать количество зарядов повербанка

При выборе повербанка для телефона можно рассчитать, на сколько зарядов вашего телефона хватит его емкости. Для этого нужно умножить емкость аккумулятора телефона на 1,5. Затем разделить емкость батареи повербанка на полученное число. Результат покажет, сколько раз можно будет зарядить ваш телефон от полностью заряженного повербанка. Это также желательно учитывать при покупке зарядного устройства для телефона.

Какие гаджеты можно заряжать от повербанка

Телефон. Главное, на что нужно обращать внимание при покупке повербанка для телефона — это количество энергии, которую он может хранить в течение длительного времени. Для одного телефона вполне хватит внешнего аккумулятора на 10000 мАч. Чем выше емкость — тем тяжелее и дороже устройство.

Планшет и колонка. Для планшета подойдет устройство, имеющее мощность более 20000 мАч. Кабели и разъемы можно использовать те же, что и для телефона. Для колонки повербанк можно приобретать не слишком большой емкости — до 10000 мАч. А если в колонке есть встроенный аккумулятор, то ее саму при необходимости можно использовать как портативное зарядное устройство.

Ноутбук. Повербанк для зарядки ноутбука найти непросто, так как все портативные зарядные устройства создавались для менее мощных гаджетов. Поэтому чтобы при отсутствии электроэнергии можно было использовать ноутбук, зарядное устройство должно быть как можно более мощным — от 30000 мАч и выше.

Также некоторые зарядные устройства укомплектованы кабелями и разъемами для зарядки ноутбуков — в основном это разъем Type-C, рассчитанный на ток мощностью 100 Вт.

Какие повербанки и генераторы можно использовать в квартире

Генераторы бывают стационарные и портативные, однако стационарные можно использовать только под открытым небом. В квартире или других жилых помещениях их использовать нельзя, даже если вы установите их на балконе. Для жилых помещений и особенно для малогабаритных квартир подойдут своего рода мини-генераторы — портативные зарядные станции.

Это что-то вроде повербанка-переростка, который оборудован специальными разъемами и розетками для бытовой техники — холодильников, телевизоров, чайников, компьютеров, осветительных приборов, а также подзарядки телефонов и ноутбуков.

Такие портативные генераторы не выделяют вредные вещества и пожаробезопасны, обладают мощностью выше 5-6 киловатт. Заряжается генератор при включении в розетку, также у некоторых модификаций есть панели для накопления солнечной энергии.