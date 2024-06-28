Если лишили премии на основании выговора, возможно ли это обжаловать?

Выговор должен быть официально оформлен

Как правило, работодатели применяют дисциплинарное взыскание за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, приказов или распоряжений. И основание должно быть указано в самом приказе со ссылкой на нормы трудового законодательства.

В приказе должно быть четко указано, в чем именно заключается нарушение работником трудовой дисциплины, какие должностные обязанности им не выполнены, чем применена мера дисциплинарного воздействия.

Работник может написать объяснение, но именно на работодателе лежит обязанность предоставить доказательства того, что работник действительно нарушил трудовую дисциплину.

Когда с работника приказом взимается премия, работодатель обосновывает свою позицию, что премирование работников является правом, а не обязанностью работодателя, и выговор – это основание для его снятия.

У работника возникает возмущение или законно ли это, поскольку кроме потери доходов, морального стресса возникает вопрос, возможно ли это обжаловать?

Если имеет место мобинг (травна) со стороны руководства, Вы можете обратиться с заявлением в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Вы должны знать, что работодатель, уменьшая размер премии, должен действовать исключительно способом, определенным Конституцией и Законами Украины, чтобы никоим образом не было нарушения соблюдения норм законодательства.

В соответствии со статьей 148 Кодекса Законов о труде (КЗоТ) (редакция от 18.05.2024 года), дисциплинарное взыскание применяется работодателем непосредственно по выявлению проступка, ноне позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени увольнения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью или пребывание его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позже шести месяцев со дня совершения проступка.

То есть важно соблюдение работодателем срока дисциплинарного взыскания.

Статьей 149 КЗоТ предусмотрено, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения.

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

При избрании вида взыскания работодатель должен учитывать степень тяжести совершенного проступка и причиненный им вред, обстоятельства, при которых совершен проступок, и предварительную работу работника.

Взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается работнику под расписку.

Процедура, предусмотренная ст. 149 КЗоТ, обязательно должно быть соблюдено работодателем. В противном случае это является основанием для отмены приказа о наложении дисциплинарного взыскания на работника.

Если Вы получили приказ по выговору, в соответствии со ст. 221 КЗоТ Вы можете обратиться как в комиссию по трудовым спорам так и в местный суд.

Вы можете сделать свои объяснения, почему Вы не согласны с приказом, поставить в известность работодателя.

Как в заявлении в комиссию так и в суд Вы можете потребовать признать неправомерным и отменить приказ (или его пункт) которым был объявлен выговор и лишен ежемесячной производственной премии.

Какие премии и из чего они состоят

Рассмотрим законодательство, чтобы разобраться, из чего состоит премия за выполнение производственных задач? В соответствии со ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда» (редакция от 27.04.2024):

Основная заработная плата. Это — вознаграждение за проделанную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для служащих.

Дополнительная заработная плата. Это – вознаграждение за труд сверх установленных норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особые условия труда. Она включает доплаты, надбавки, гарантийные.и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством; премии, связанные с выполнением производственных задач и функций.

Прочие поощрительные и компенсационные выплаты. К ним относятся выплаты в форме вознаграждений по итогам работы за год, премии по специальным системам и положениям, выплаты в рамках грантов, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства или производимые сверх установленных указанных актов норм. span>

Также нужно обязательно ознакомиться с Приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 г. № 5 (от 24.02.2023) (далее — Инструкция № 5).

1.3. Для оценки размера заработной платы наемных работников применяется показатель фонда оплаты труда.

В фонд оплаты труда включаются начисления наемным работникам в денежной и натуральной форме (оцененные в денежном выражении) за отработанное и неотработанное время, подлежащее оплате, или за выполненную работу независимо от источника финансирования этих выплат.

Фонд оплаты труда состоит из:

фонда основной заработной платы;

фонда дополнительной заработной платы;

других поощрительных и компенсационных выплат.

2.3. Другие поощрительные и компенсационные выплаты включают вознаграждения и премии, имеющие единовременный характер, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства или производимые сверх установленных указанными актами норм. К ним относятся:

2.3.2. Вознаграждения и поощрения, осуществляемые раз в год или носят одноразовый характер. В частности: вознаграждения по итогам работы за год; ежегодные вознаграждения за выслугу лет (стаж работы); премии, выплачиваемые в установленном порядке по специальным системам премирования, выплачены в соответствии с решениями правительства; премии за содействие изобретательству и рационализации, создание, освоение и внедрение новой техники и технологии; введение в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов строительства; премии за выполнение важных и особо важных задач; единовременные поощрения, не связанные с конкретными результатами труда (например, к юбилейным и памятным датам, как в денежной, так и натуральной форме); денежное вознаграждение государственным служащим за добросовестный непрерывный труд в органах государственной власти, образцовое исполнение трудовых обязанностей; стоимость бесплатно предоставленных работникам акций; средства, направленные на выкуп имущества работниками с момента их персонификации, а также суммы стоимости имущества, распределяемого между членами коллектива в случае ликвидации (реорганизации, перепрофилирования) предприятия (кроме случаев распределения имущества между учредителями предприятия).

Какой премии могут лишать, а какой нет

Таким образом, если работника дисциплинарного взыскания лишают премии, то это возможно только в соответствии с п.2.3.2 Инструкции №5.

Таким образом, премии, связанные с выполнением производственных задач и функций, относятся к дополнительной заработной плате и не могут быть отменены.

На все эти законодательные положения важно ссылаться, отстаивая собственные интересы в суде.

Конституционный Суд Украины в Решении от 15 октября 2013 г. № 8-рп/2013, № 1-13/2013, документ v008p710-13, действующий, принятие от 15.10.2013) по делу по конституционному обращению гражданки Присяжнюк Людмилы Михайловны относительно официального толкования положений части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, статей 1, 12 Закона Украины «Об оплате труда», отмечает: «…Анализируя положения трудового законодательства в контексте конституционного обращения, Украины исходит из того, что понятия «заработная плата» и «оплата труда», которые использованы в законах, регулирующих трудовые правоотношения, равнозначны в аспекте наличия у сторон, которые находятся в трудовых отношениях, прав и обязанностей по оплате труда, условий их реализации и последствий, которые должны наступить в случае невыполнения этих обязанностей.

Указанное дает основания для вывода, что объем заработной платы наемного работника составляют вознаграждение за проделанную работу, о чем говорится в статье 94 Кодекса и статьи 1 Закона, и гарантированные государством выплаты, предусмотренные в статьи 12 Закона.

Право работника на достойный заработокитную плату корреспондирует обязанность работодателя начислить ему указанные выплаты, гарантированные государством, и выплатить их. При этом право работника не зависит от начисления ему денежных выплат. Поэтому независимо от того, было ли произведено работодателем начисление таких выплат, работник, в случае нарушения законодательства об оплате труда, имеет право обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы…».

Что необходимо добавить в исковое заявление?

В исковое заявление предоставите документы на подтверждение Ваших требований: приказ(ы), должностную инструкцию, расчеты на подтверждение денежных требований и доказательства того, что Вы имеете право на получение указанных выплат.

В исковом заявлении укажите «об отмене приказов о лишении премии, привлечении к дисциплинарной ответственности».