Магнитные бури: как уберечься от солнечного воздействия 29 июня

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 29 июня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, возможны отдельные возмущенные периоды.

Воздействие магнитной бури

Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:

рост артериального давления;

появление тошноты, отеков;

острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;

усиление симптомов хронических недугов.

Как защитить себя во время магнитных бурь

В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.

А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила: