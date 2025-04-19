Полицейский возле храма в день Пасхи
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Кроме того, в преддверии Пасхи правоохранители напоминают жителям Одессы и области о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Это особый праздник, когда семьи и громады собираются вместе, но следует быть внимательными и осторожными», – отмечается в сообщении.

В частности, в полиции призывают:

  • несмотря на праздничные хлопоты, не оставлять без внимания детей;
  • дома, в храмах, на природе осторожно обращаться с огнем;
  • перед посещением культовых сооружений или других общественных мест узнать о наличии в них или поблизости укрытия;
  • не создавать больших скоплений и обязательно реагировать на воздушные тревоги;
  • не трогать взрывоопасные предметы, а сообщать о них в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (101) или Нацполицию (102);
  • соблюдать правила дорожного движения.
  • соблюдать меры безопасности, нормы действующего законодательства и требования, установленные правовым режимом военного положения.
  • при необходимости обращаться на спецлинию 102 или к полицейским, которые будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.

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