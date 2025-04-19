Кроме того, в преддверии Пасхи правоохранители напоминают жителям Одессы и области о необходимости соблюдать правила безопасности.
«Это особый праздник, когда семьи и громады собираются вместе, но следует быть внимательными и осторожными», – отмечается в сообщении.
В частности, в полиции призывают:
- несмотря на праздничные хлопоты, не оставлять без внимания детей;
- дома, в храмах, на природе осторожно обращаться с огнем;
- перед посещением культовых сооружений или других общественных мест узнать о наличии в них или поблизости укрытия;
- не создавать больших скоплений и обязательно реагировать на воздушные тревоги;
- не трогать взрывоопасные предметы, а сообщать о них в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (101) или Нацполицию (102);
- соблюдать правила дорожного движения.
- соблюдать меры безопасности, нормы действующего законодательства и требования, установленные правовым режимом военного положения.
- при необходимости обращаться на спецлинию 102 или к полицейским, которые будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.
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