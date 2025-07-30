Ключевые моменты:

Новое финансирование создает резерв на случай новых атак по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

В 2024 году благодаря программе восстановлены 6 жилых домов.

Первоначальный бюджет программы — 307,8 млн грн.

30 июля депутаты Одесского городского совета и члены комиссии по вопросам ЖКХ поддержали решение об увеличении финансирования городской программы «Незламна Одеса» на 50 млн гривен.

Программа действует с 2024 по 2026 год и направлена на восстановление жилых домов, пострадавших от российских атак. Она объединяет меры из других городских инициатив по развитию жилищного хозяйства и благоустройству.

В начале создания программу оценили в 307,8 млн. В прошлом году, финансирование было увеличено на 50,75 млн гривен. Благодаря этим полностью восстановлены 6 домов.

Новое увеличение финансирования создаст необходимый резерв средств на случай атак РФ на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, исполком Одесского горсовета принял решение о частичном и полном демонтаже восьми жилых домов, поврежденных в результате российских атак.

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