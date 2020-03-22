Добавят 12 новых квитанций: кому и за что придется платить?

В стране полным ходом идет реформа коммунальной сферы. Сначала разделили компании, предоставляющие услуги в многоквартирных домах, чтобы одни обеспечивали сбыт, вторые осуществляют доставку и обслуживание сетей. Из-за этого разделились и платежки. Кроме того, уже сейчас жильцы многоэтажек посредством договоров сами должны определить, кому и за какие услуги платить. Изменения должны вступить в силу уже с мая. Что это значит для конечного потребителя?

Еще раз о договорах

Сегодня идет переход на новую схему учета отопления, горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, вскоре все жильцы многоквартирных домов должны определиться с формой договора, на основе которого будут получать централизованные отопление и водоснабжение, а также услуги по обслуживанию домов.

Законом «О жилищно-коммунальных услугах» определено несколько видов таких договоров:

индивидуальный договор — заключают собственники квартиры и монополисты. Они предоставляют услугу, они же и обязаны отвечать за состояние внутридомовых сетей. Но цена услуг монополиста будет рыночная.

коллективный договор — заключается между поставщиком коммунальных услуг и уполномоченным (физическое или юридическое лицо, председатель правления ОСМД, ЖСК, управляющий,) от лица жильцов многоквартирного дома. В этом случае поставщик несет ответственность за коммуникации до «входа в дом».

договор коллективного потребителя — подходит только для ОСМД.

Платежки потребители будут получать в зависимости от выбранного договора. У каждого дома получится индивидуальная стоимость обслуживания.

Что за 12 платежек?

На сегодня в квитанциях прописано от 7 до 10 коммунальных услуг. После заключения договоров платежи потребителей разделят и добавят счета за 12 дополнительных услуг.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к поставщикам услуг. Разъяснить ситуацию захотели только в «Инфоксводоканале»: например, при заключении индивидуального договора предусмотрен четырехставочный тариф на воду, в который будет входить:

объем потребленной воды;

взносы по общедомовому счетчику (устанавливаются горсоветом индивидуально для каждого многоквартирного дома);

абонентская плата (в Одессе в эту сумму включена стоимость поверки приборов учета);

плата за обслуживание внутридомовых сетей (устанавливается поставщиками услуг).

В свою очередь, коллективный договор не предусматривает плату за обслуживание внутридомовых сетей, а договор коллективного потребителя исключает еще и абонплату.

Такие платежи мы будем получать от поставщиков воды, света, газа и тепловой энергии. Будут ли они оформлены одним или разными платежами пока не известно.

Что будет, если не заключить договор?

Если совладельцы многоквартирного дома не заключат договор с коммунальными предприятиями к 1 мая 2020 года, это сделают за них. В таком случае вариант договора только один – индивидуальный, со всеми вытекающими последствиями. Правда, действителен он будет на протяжении года. А значит, у потребителей будет шанс изменить ситуацию.

Фото: tsn.ua

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