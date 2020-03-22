В Одессе потушили загоревшееся кафе возле моря (фото)

В ночь на 22 марта на Ланжероне воспламенилась площадка летнего кафе.

Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.

Спасатели прибыли на место и оперативно потушили пламя.

По данным ГСЧС, огонь рисковал расространиться на соседние сооружения. Однако пожарные работали по повышенному рангу вызова.

Было сложно тушить из-за ветра, поэтому полностью ликвидировать пламя удалось только утром. Однако удалось не допустить распространения огня.

Площадь пожара составила 200 кв. м.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем, пока его личность не установили.

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Фото: облГСЧС

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