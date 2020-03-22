В Одессе потушили загоревшееся кафе возле моря (фото)

В ночь на 22 марта на Ланжероне воспламенилась площадка летнего кафе.
Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.
Спасатели прибыли на место и оперативно потушили пламя.
По данным ГСЧС, огонь рисковал расространиться на соседние сооружения. Однако пожарные работали по повышенному рангу вызова.
Было сложно тушить из-за ветра, поэтому полностью ликвидировать пламя удалось только утром. Однако удалось не допустить распространения огня.
Площадь пожара составила 200 кв. м.
По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем, пока его личность не установили.
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Фото: облГСЧС
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