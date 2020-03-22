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Новости Одессы и Одесской области

Строят дорогу: склон Французского бульвара в Одессе начали закатывать в бетон (фото)

Строят дорогу: склон Французского бульвара в Одессе начали закатывать в бетон (фото)

На месте случившегося экоцида в конце Французского бульвара начали прокладывать коммуникации, пешеходную дорожку и дорогу для транспорта к близлежащему ЖК.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

Как мы уже сообщали, на Французском бульваре вырубили 336 деревьев.

Как мы выяснили, заказчик строительства ЖК «Aston Hall» обозначил в своей визуализации дорогу с Французского бульвара через Трассу здоровья.

На данном участке уже разрыли траншеи, провели необходимые коммуникации и зарыли ямы. Для этого рабочим пришлось снять плитку, которая пока просто сложена рядом с местом работ.

По всему спуску строители оборудуют пешеходную дорожку с забором, который будет с двух сторон: для защиты от машин и для того, чтобы не свалиться вниз.

Одесситы пока по пешеходной части не ходят, а идут по дороге, которая тоже вскоре изменится.

Следует отметить, что эти работы назвали реконструкцией, о чем гласит размещенная там соответствующая табличка.

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Артем Виноградов
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