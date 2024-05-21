Диссидент, борец за мир и права человека: кем был академик Сахаров, чьим именем названа улица в Одессе

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года в семье преподавателя физики. Он окончил московский университет, аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике. Сахаров был одним из разработчиков водородной бомбы, однако позже стал активно выступать за запрет ядерного оружия и ядерных испытаний. Именно он основал советский комитет по правам человека и был награжден Нобелевской премией мира. Вместе с другими учеными в письме Леониду Брежневу он предостерегал его об опасности возрождения сталинизма.

Сахаров выступал за либерализацию советского строя и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. Ученый защищал права политических заключенных и протестовал против политических преследований. Сахаров и созданный им комитет по правам человека заступались перед властью за деятелей украинской культуры, среди которых были Валентин Мороз, Вячеслав Чорновол, Леонид Плющ, Иван Багряный, Василь Стус.

Опережая время, Сахаров часто говорил о перспективах применения компьютерных технологий, которые в то время считались фантастикой. И это при том, что коммунистическое руководство не одобряло кибернетику, объявив ее лженаукой. Еще в 1974 году Сахаров писал о «создании всемирной информационной системы, которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги… любой статьи, получение любой справки».

В 1980 году Сахаров открыто выступил против действий советского правительства в Афганистане, за что был арестован и отправлен в ссылку в город Горький. Его жена, диссидентка-правозащитница Елена Боннэр, добровольно уехала вместе с ним. Вернуться в столицу и занять свое место в Академии наук Сахарову позволили только в 1986 году.

Через два года по инициативе академика Сахарова в республиках бывшего Советского Союза началось создание общества «Мемориал» — для исследования политических репрессий советского времени.