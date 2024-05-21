Посетители Одесского зоопарка могут увидеть одних из самых больших в мире черепах (фото)

Как рассказали в зоопарке, 20 мая шпороносных обителей выпустили в летний вольер. Всего в вольере четыре таких черепахи, их возраст около 15 лет, и в Одесском зоопарке они уже неоднократно откладывали яйца.

«23 мая мир будет отмечать День черепах. Праздник Американского общества спасения черепах с 2000 года. Приходите в Одесский зоопарк посмотреть на великолепных шпороносных черепах», – сообщают в зоопарке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи.