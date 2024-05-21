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Посетители Одесского зоопарка могут увидеть одних из самых больших в мире черепах (фото)

Посетители Одесского зоопарка могут увидеть одних из самых больших в мире черепах (фото)

Посетители Одесского зоопарка снова могут увидеть шпороносных черепах – это самая большая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире после слоновой и гигантской черепах. Тем более, что и повод подходящий имеется: 23 мая будет отмечаться День черепах.

Как рассказали в зоопарке, 20 мая шпороносных обителей выпустили в летний вольер. Всего в вольере четыре таких черепахи, их возраст около 15 лет, и в Одесском зоопарке они уже неоднократно откладывали яйца.

Шпороносные черепахи в летнем вольере Одесского зоопарка

«23 мая мир будет отмечать День черепах. Праздник Американского общества спасения черепах с 2000 года. Приходите в Одесский зоопарк посмотреть на великолепных шпороносных черепах», – сообщают в зоопарке.

Одесский зоопарк: шпороносные черепахи

Шпороносных черепах выпускают в летний вольер

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи.

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