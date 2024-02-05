Депутатские комиссии и группы: чем они занимаются в горсовете

Комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов

Контролирует исполнение городского бюджета, установление местных налогов и сборов — включая предоставление налоговых льгот и льгот по платежам в бюджет.

Члены комиссии: Алексей Потапский, Олег Звягин, Василий Иеремия, Ольга Макогонюк, Вадим Мороховский, Дмитрий Танцюра.

Комиссия по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства

Разрабатывает программы эффективного использования коммунальной собственности. Вносит предложения по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Контролирует надлежащее использование коммунальной собственности — в том числе, предоставленной в аренду.

Члены комиссии: Людмила Варавва, Александр Матвеев, Роман Сеник.

Комиссия по вопросам культуры, туризма и международных отношений

Контролирует работу коммунальных учреждений культуры. Дает рекомендации по улучшению библиотечной, музейной, культурной и развлекательной деятельности. Проводит туристические и культурно-развлекательные мероприятия.

Члены комиссии: Олег Филимонов, Оксана Антонишак, Ирина Головатюк-Юзефпольская.

Комиссия по вопросам транспорта и дорожного хозяйства

Рассматривает вопросы развития транспортной и дорожной инфраструктуры. Вносит предложения по установлению тарифов на транспортные услуги, усовершенствованию тарифной системы, организации городского транспортно-дорожного комплекса. Контролирует деятельность транспортных предприятий.

Члены комиссии: Петр Обухов, Александра Ковальчук, Юрий Шумахер.

Комиссия по вопросам социальной политики и труда

Вносит предложения по повышению социальных стандартов жизни, оказанию социальной помощи незащищенным слоям населения, в частности — рекомендации по созданию необходимых условий для лиц с инвалидностью. Выявляет наличие в городе групп населения, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Предлагает установление дополнительных — кроме государственных — гарантий социальной защиты граждан.

Члены комиссии: Лилия Леонидова, Светлана Попова, Сергей Шматько.

Комиссия по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений

Принимает участие в разработке целевых программ, касающихся поступлений и расходования денежных средств, полученных от продажи земель. Рассматривает вопросы планирования их использования, нормативно-денежной оценки, инвентаризации и организации территорий природно-заповедного фонда. Проводит земельные торги.

Члены комиссии: Сергей Страшный, Александр Байдерин, Олег Брындак, Сергей Данилюк, Жанна Мандриченко, Андрей Терновский.

Комиссия по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия

Рассматривает целевые программы в сфере градостроительства, рекламы, благоустройства города, целесообразности и очередности проведения строительных, ремонтных, реставрационных работ. Контролирует соблюдение законодательства в этой области. Готовит проекты по внесению изменений в положение о Генеральном плане Одессы, Плане зонирования и детальных планов территорий.

Члены комиссии: Светлана Осауленко, Анастасия Большедворова, Андрей Кисловский, Марина Лозовенко, Дарья Рыбак, Эдуард Стась.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Принимает участие в разработке программ внедрения и развития энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергоснабжения. Рассматривает вопросы обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства и деятельности органов самоорганизации населения. В том числе — реконструкции и модернизации объектов тепло-, водо- и электроснабжения, водоотвода, проведения ремонтных работ жилищного фонда, оборудования на территории города мест для размещения отходов.

Члены комиссии: Александр Иваницкий, Александр Авдеев, Алексей Асауленко, Александр Эдельман, Виктор Наумчак, Александр Шеремет.

Комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции

Рассматривает вопросы, связанные с необходимостью принятия мер по защите прав человека и гражданина.

Глава комиссии: Ольга Квасницкая.

Комиссия по вопросам здравоохранения

Реализует городские программы в сфере здравоохранения. Обеспечивает должное содержание и эффективную эксплуатацию подотчетных медицинских учреждений. Контролирует надлежащее качество предоставляемых населению медицинских услуг и соблюдение законодательства по защите прав граждан в сфере здравоохранения.

Члены комиссии: Виталий Саутенков, Андрей Вагапов, Ирина Куценко, Левон Никогосян.

Комиссия по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями

Организовывает спортивные, образовательные, научные мероприятия. Контролирует обеспечение качественного предоставления населению услуг в сфере образования подотчетными горсовету учебными заведениями.

Члены комиссии: Олег Этнарович, Елена Вододюк, Наталья Жукова, Дина Яценко.

Комиссия по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий

Рассматривает проекты техногенно-экологической безопасности населения, рационального использования природных ресурсов, связи и информационных технологий. А также — разработки экологически чистых энерготехнологических комплексов, необходимых для переработки техногенных и бытовых отходов. Контролирует сохранение и расширение площадей зеленых насаждений, развитие зон рекреации — в том числе, в прибрежной зоне. Инициирует проведение мониторинга состояния окружающей среды, прекращение реализации проектов, связанных с негативным на нее влиянием, экологических экспертиз.

Члены комиссии: Богдан Гиганов, Игорь Батраков, Михаил Карпенчук.

Депутатские группы

Группа «Коммунальные ресурсы» занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства города. А также урегулированием отношений монополистов-поставщиков коммунальных услуг и одесситов.

Задачи группы «Равные возможности» — поддержка гендерного равенства, улучшение положения женщин в обществе и предотвращение насилия в семье.

Аналогичные цели у группы «Женщины. Мир. Безопасность», созданной для реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, принятого постановлением Кабмина.

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