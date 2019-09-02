Идеальная Одесса будущего: как выглядел бы город, если бы осуществились обещанные проекты благоустройства

Одесса — безусловно, один из прекраснейших городов на Земле. «Нет! — поправят одесситы. — Это лучший город во Вселенной!» Вот только чуточку его изменить хотел, наверное, каждый. Построить новую детскую площадку, отремонтировать здание, открыть парковку или вовсе убрать автомобили, добавить зелени и очистить пляж от мусора. Идей и желаний много. Ведь город развивается и растет, меняется и стареет вместе с нами.

Ежегодно вопрос развития инфраструктуры Одессы поднимается на самых разных уровнях: от общественности до городской власти и правительства. Нам то тут, то там обещают отремонтировать, реконструировать, благоустроить. Справедливости ради, стоит сказать: что-то действительно делается, и даже довольно удачно. Но какие-то обещания пока не реализованы или вовсе по разным причинам так и остаются на бумаге.

К таким относится идея создания принципиально нового пассажирского комплекса нашего морвокзала. Для этого даже был объявлен национальный открытый конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию. Среди предложений было — строительство пешеходных мостов к морвокзалу прямо от Греческого парка, создание теневой, водной, зеленой, транспортной, пешеходной, велосипедной зон и зоны кафе и ресторанов. В целом, выглядит масштабно. И даже громадина-гостиница «вписалась» в общий вид. Вот только о реализации идей речи не идет.

«Одесская жизнь» решила поразмышлять, каким бы стал наш город, если бы все проекты развития инфраструктуры были бы с успехом реализованы.

Одесса пешеходная

Это один из самых ожидаемых проектов городских властей. Закрыть для автомобилей хотя бы часть центра пытаются давно. Удается это с переменным успехом.

В 2018 году городские власти анонсировали превращение части исторического центра Одессы в пешеходную зону. Территорией без машин должны были стать:

улица Ланжероновская полностью: от Пушкинской до Гаванной и Горсада;

улица Екатерининская: от Греческой до Екатерининской площади и Дюка;

улица Ришельевская: от Дерибасовской до Ланжероновской у Оперного театра.

В качестве эксперимента, движение автотранспорта на этих участках планировали останавливать постепенно:

по субботам с 18.00 до 22.00;

по воскресеньям с 10.00 до 22.00;

в дни государственных и религиозных праздников с 8.00 до 22.00.

Однако дальше слов дело так и не пошло. И туристы, и сами одесситы, любуясь архитектурой Одессой, продолжают петлять между припаркованными авто.

Одесское метро

В 2018 году группа одесских архитекторов и урбанистов во главе с Аркадием Шупляковым представила проект концепции транспортно-пешеходной системы исторического центра Одессы. В частности, предлагается выделить спецполосы для «рогатых» и создать сеть скоростного трамвая из 7 веток, которая дополнится троллейбусной сетью.

Однако пока одесские власти к мнению команды архитекторов прислушиваться не спешат. Более того, собственный амбициозный проект по запуску скоростного трамвая «Север-Юг» также буксует. Этот маршрут называют «наземным метро» для Одессы, которое позволит доехать из одной крайней точки города – поселка Котовского, в другую – на Таирова, за полчаса.

Несмотря на очевидные плюсы проекта, его запуск постоянно откладывается. Слишком большие капитальные вложения требуются: от закупки новых вагонов до реконструкции трамвайного полотна. Особенно остро этот вопрос стоит в районе Новощепного ряда и на участке от улицы Пастера до Привоза, где трамвайные пути не имеют выделенной линии.

Однако этот проект все же может быть реализован, причем довольно скоро. Уже подписан договор с Европейским инвестиционным банком, в рамках которого Одесса получит 25 миллионов евро. Эти деньги позволят закончить работу над трамвайным полнотном «Север-Юг» и закупить порядка 40 новых трамваев.

Многоуровневые транспортные развязки

Транспортные заторы, пробки, аварии. Это уже привычные нам явления. Особенно на оживленных и зачастую единственных в нужном направлении магистралях. Решить связанные с этим проблемы должны многоуровневые транспортные развязки. В Одессе были определены две первоочередные точки.

Развязку на пересечении проспектов Небесной Сотни (бывший Маршала Жукова) и Академика Глушко должны были начать строить в 2018 году. На второй уровень планировали «поднять» транспортный поток по проспекту Небесной Сотни, остальные направления останутся на «нижнем» уровне. Развязка должна облегчить движение в сторону Черноморска, Совиньона, Люстдорфа, крупным торговым центрам в жилмассиве Таирова.

Еще одним ключевым транспортным узлом, требующим реконструкции, являются знаменитые «Два столба». Здесь пересекаются Объездная дорога, Тираспольское шоссе и международные трассы «Одесса-Рени» и «Одесса-Кучурган-Кишинев». На подготовку проекта новой развязки государство выделило миллион гривен, еще 5 миллионов на проект направила областная Служба автомобильных дорог. Строительство планировалось начать в этом году. Однако пока все осталось на уровне проектных планов.

Мумбаи у Привоза

О необходимости капитальной реконструкции улицы Новощепной ряд заговорили еще в 2017 году. Первоочередным пунктом было разобраться с уличной торговлей и с припаркованным кое-как транспортом. После там должны были заменить все инженерные коммуникаци, заново проложить трамвайные пути, причем на обособленном от проезжей части участке. Для автомобилей планируют оставить по одной полосе движения в каждую сторону.

Торговцев вроде как разогнали, но хаотичная парковка по-прежнему актуальная проблема. В целом, реальные ремонтные работы обещают начать только после завершения работ на Софиевской и спуске Маринеско. В противном случае будет заблокировано движение трамваев.

Парковые ожидания

Реконструкция и преображения одесских парков, как говорится, отдельная песня. Наиболее «удачные» Стамбульский и парк Победы — скорее исключение, нежели правило. Своей очереди на благоустройство сегодня с нетерпением ожидают парк Савицкого (бывший имени Ленинского комсомола), Преображенский парк и старейший Дюковский парк. Завершения работ ждет и Греческий парк.

Парк культуры и отдыха им. Савицкого запомнился одесситам чистыми прудами, где купались и катались на лодках. В мэрии восстановить былой облик зеленой зоны обещали не раз. В 2017-м даже показали, как именно планируют это сделать. По проекту, там должны восстановить пруд и зеленую зону, оборудовать места отдыха и развлечений, детские и спортивные площадки, пешеходные и велодорожки. Также тут может появится музей одесских изобретений, площадки для арт-инсталляций. Теперь «дело за малым» – только найти инвестора.

В 2016 году произошло удивительное событие — в Преображенском парке стартовали ремонтные работы. Правда, далеко не масштабные. Тем не менее, эта зеленая зона постепенно приближается к проектному виду. Помимо благоустройства самой территории парка, здесь планируют построить историко-мемориальный комплекс и музей, посвященный уничтоженному Первому Христианскому кладбищу.

Не в пример соседу, застопорилось дело по реконструкции Греческого парка. К прошлому Дню рождения Одессы была открыта арт-зона парка. Но проект она мало напоминает.

Новый Ланжерон

План реконструкции Ланжерона части пляжа и набережной «Ланжерон» накануне представили владельцы одесского дельфинария. Более того, бизнесмены-депутаты заявили о намерении взять на себя все расходы. «Вернем одесситам вид на море», – анонсируют проект авторы рекламного ролика. Предполагается, что длина новой набережной составит более 600 метров, а территорию расчистят от старых зданий и торговых точек.

Также застройщик обещает установить три новых фонтана (один из которых будет светомузыкальным) и памятник Александру Ланжерону. Часть набережной планируют устелить гранитным покрытием, другую — деревянным настилом.

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Фото: uc.od.ua, dumskaya.net, culturemeter.od.ua, Александр Ворошилов