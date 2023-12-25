Азбука власти: за что отвечают департаменты и управления Одесского горсовета (продолжение)

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Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции

Задача департамента — развитие и сохранение культурного наследия Одессы. В том числе, охрана и реставрация памятников истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства. А также — контроль за соблюдением утвержденной градостроительной документации при планировании и застройке в границах зоны охраны культурного наследия.

директор департамента — Иван Липтуга;

Думская пл. 1, каб. 221,

тел. (048) 723-02-98.

Управление культуры

начальник — Людмила Крыжалко;

ул. Екатерининская, 14,

тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36.

Управление туризма

начальник — Станислав Покровский,

ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 725-24-24.

Управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия

начальник — Федор Стоянов;

ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 705-15-28.

Департамент городского хозяйства

Занимается сферой ЖКХ, топливно-энергетическим комплексом, городским электротранспортом. Несет ответственность за предоставление одесситам качественных жилищно-коммунальных услуг. Обеспечивает наружное освещение города. Контролирует содержание в надлежащем состоянии кладбищ, военных захоронений и мемориальных комплексов. Обязан проводить капитальные ремонты многоквартирных жилых домов коммунальной собственности, в том числе внутренних инженерных сетей. Разрабатывает и осуществляет программы содействия ОСМД. Рассматривает заявления граждан, нуждающихся в предоставлении жилья из фонда для временного проживания.

Директор — Леонид Гребенюк,

ул. Косовская, 2д, каб. 132.

График личного приема граждан:

понедельник — с 14.00 до 17.00;

вторник — с 10.00 до 13.00.

Номера телефонов:

Телефон для записи на личный прием: (048) 705-48-54.

Телефоны для аварийных ситуаций: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 — круглосуточно.

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.

Департамент муниципальной безопасности

Должен обеспечивать общественный порядок, вести учет фонда сооружений гражданской защиты, принимать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводить поисково- и аварийно-спасательные работы. В обязанности департамента также входит сооружение укрытий для населения.

Директор — Виктор Кузнецов,

ул. Раскидайловская, 67а, каб. 301,

тел. (048) 705-51-71.

График личного приема граждан: вторник — с 9.30 до 12.00. Записаться на прием можно на сайте департамента.

Департамент предоставления административных услуг

Принимает обращения граждан о предоставлении административных услуг. Оказывает паспортные услуги и услуги регистрации места проживания.

Директор-администратор — Анастасия Потапенко,

ул. Косовская, 2д.

График личного приема граждан: вторник — с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону (048) 737-60-98.

Телефоны кол-центра: 15-35, (048) 705-55-55.

Департамент образования и науки

Обеспечивает доступность дошкольного, начального, базового среднего, профильного и внешкольного образования в учебных заведениях коммунальной собственности. В том числе, для детей с особыми образовательными потребностями. Контролирует организацию питания в учебных заведениях.

В числе обязанностей департамента — выявление и развитие одаренных детей, а также противодействие дискриминации и буллингу учеников.

Директор — Елена Буйневич,

ул. Канатная, 134, каб. 207.

График приема граждан: понедельник — с 13.30 до 15.30. Телефон предварительной записи: (048) 725-35-93.