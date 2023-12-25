Новости Одессы и Одесской области

Азбука власти: за что отвечают департаменты и управления Одесского горсовета (продолжение)

Азбука власти: за что отвечают департаменты и управления Одесского горсовета (продолжение)

Одесситы активно задают вопросы местной власти, но часто не знают кому направить свое обращение. «Одесская жизнь» подготовила цикл статей с подробным описанием обязанностей профильных департаментов и входящих в их состав управления.

Читайте также предыдущую статью: За что отвечают чиновники и департаменты Одесского горсовета

Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции

Одесса вид сверху

Задача департамента — развитие и сохранение культурного наследия Одессы. В том числе, охрана и реставрация памятников истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства. А также — контроль за соблюдением утвержденной градостроительной документации при планировании и застройке в границах зоны охраны культурного наследия. 

  • директор департамента — Иван Липтуга;
  • Думская пл. 1, каб. 221,
  • тел. (048) 723-02-98.

Управление культуры

  • начальник — Людмила Крыжалко;
  • ул. Екатерининская, 14, 
  • тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36. 

Управление туризма

  • начальник — Станислав Покровский, 
  • ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 725-24-24.

Управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия

  • начальник — Федор Стоянов;
  • ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 705-15-28. 

Департамент городского хозяйства

велодорожка

Занимается сферой ЖКХ, топливно-энергетическим комплексом, городским электротранспортом. Несет ответственность за предоставление одесситам качественных жилищно-коммунальных услуг. Обеспечивает наружное освещение города. Контролирует содержание в надлежащем состоянии кладбищ, военных захоронений и мемориальных комплексов. Обязан проводить капитальные ремонты многоквартирных жилых домов коммунальной собственности, в том числе внутренних инженерных сетей. Разрабатывает и осуществляет программы содействия ОСМД. Рассматривает заявления граждан, нуждающихся в предоставлении жилья из фонда для временного проживания. 

  • Директор — Леонид Гребенюк, 
  • ул. Косовская, 2д, каб. 132. 

График личного приема граждан: 

  • понедельник — с 14.00 до 17.00; 
  • вторник — с 10.00 до 13.00.

Номера телефонов:

  • Телефон для записи на личный прием: (048) 705-48-54. 
  • Телефоны для аварийных ситуаций: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 — круглосуточно.
  • Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.

Департамент муниципальной безопасности

Одесса деревопад

Должен обеспечивать общественный порядок, вести учет фонда сооружений гражданской защиты, принимать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводить поисково- и аварийно-спасательные работы. В обязанности департамента также входит сооружение укрытий для населения. 

  • Директор — Виктор Кузнецов, 
  • ул. Раскидайловская, 67а, каб. 301, 
  • тел. (048) 705-51-71. 
  • График личного приема граждан: вторник — с 9.30 до 12.00. Записаться на прием можно на сайте департамента. 

Департамент предоставления административных услуг

Принимает обращения граждан о предоставлении административных услуг. Оказывает паспортные услуги и услуги регистрации места проживания. 

  • Директор-администратор — Анастасия Потапенко, 
  • ул. Косовская, 2д. 
  • График личного приема граждан: вторник — с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону (048) 737-60-98.
  • Телефоны кол-центра: 15-35, (048) 705-55-55.

Департамент образования и науки

Обеспечивает доступность дошкольного, начального, базового среднего, профильного и внешкольного образования в учебных заведениях коммунальной собственности. В том числе, для детей с особыми образовательными потребностями. Контролирует организацию питания в учебных заведениях. 

В числе обязанностей департамента — выявление и развитие одаренных детей, а также противодействие дискриминации и буллингу учеников.

  • Директор — Елена Буйневич, 
  • ул. Канатная, 134, каб. 207. 
  • График приема граждан: понедельник — с 13.30 до 15.30. Телефон предварительной записи: (048) 725-35-93.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить