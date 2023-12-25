Азбука власти: за что отвечают департаменты и управления Одесского горсовета (продолжение)

Одесситы активно задают вопросы местной власти, но часто не знают кому направить свое обращение. «Одесская жизнь» подготовила цикл статей с подробным описанием обязанностей профильных департаментов и входящих в их состав управления.
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Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции
Задача департамента — развитие и сохранение культурного наследия Одессы. В том числе, охрана и реставрация памятников истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства. А также — контроль за соблюдением утвержденной градостроительной документации при планировании и застройке в границах зоны охраны культурного наследия.
- директор департамента — Иван Липтуга;
- Думская пл. 1, каб. 221,
- тел. (048) 723-02-98.
Управление культуры
- начальник — Людмила Крыжалко;
- ул. Екатерининская, 14,
- тел.: (048) 723-84-73, (048) 723-63-36.
Управление туризма
- начальник — Станислав Покровский,
- ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 725-24-24.
Управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия
- начальник — Федор Стоянов;
- ул. Екатерининская, 14, тел. (048) 705-15-28.
Департамент городского хозяйства
Занимается сферой ЖКХ, топливно-энергетическим комплексом, городским электротранспортом. Несет ответственность за предоставление одесситам качественных жилищно-коммунальных услуг. Обеспечивает наружное освещение города. Контролирует содержание в надлежащем состоянии кладбищ, военных захоронений и мемориальных комплексов. Обязан проводить капитальные ремонты многоквартирных жилых домов коммунальной собственности, в том числе внутренних инженерных сетей. Разрабатывает и осуществляет программы содействия ОСМД. Рассматривает заявления граждан, нуждающихся в предоставлении жилья из фонда для временного проживания.
- Директор — Леонид Гребенюк,
- ул. Косовская, 2д, каб. 132.
График личного приема граждан:
- понедельник — с 14.00 до 17.00;
- вторник — с 10.00 до 13.00.
Номера телефонов:
- Телефон для записи на личный прием: (048) 705-48-54.
- Телефоны для аварийных ситуаций: (048) 705-48-84, (067) 705-84-48 — круглосуточно.
- Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.
Департамент муниципальной безопасности
Должен обеспечивать общественный порядок, вести учет фонда сооружений гражданской защиты, принимать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проводить поисково- и аварийно-спасательные работы. В обязанности департамента также входит сооружение укрытий для населения.
- Директор — Виктор Кузнецов,
- ул. Раскидайловская, 67а, каб. 301,
- тел. (048) 705-51-71.
- График личного приема граждан: вторник — с 9.30 до 12.00. Записаться на прием можно на сайте департамента.
Департамент предоставления административных услуг
Принимает обращения граждан о предоставлении административных услуг. Оказывает паспортные услуги и услуги регистрации места проживания.
- Директор-администратор — Анастасия Потапенко,
- ул. Косовская, 2д.
- График личного приема граждан: вторник — с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону (048) 737-60-98.
- Телефоны кол-центра: 15-35, (048) 705-55-55.
Департамент образования и науки
Обеспечивает доступность дошкольного, начального, базового среднего, профильного и внешкольного образования в учебных заведениях коммунальной собственности. В том числе, для детей с особыми образовательными потребностями. Контролирует организацию питания в учебных заведениях.
В числе обязанностей департамента — выявление и развитие одаренных детей, а также противодействие дискриминации и буллингу учеников.
- Директор — Елена Буйневич,
- ул. Канатная, 134, каб. 207.
- График приема граждан: понедельник — с 13.30 до 15.30. Телефон предварительной записи: (048) 725-35-93.