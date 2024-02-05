Депутатські комісії та групи: чим вони займаються в міськраді

Комісія з питань планування, бюджету та фінансів

Контролює виконання міського бюджету, встановлення місцевих податків і зборів — включно з наданням податкових пільг і пільг щодо платежів до бюджету.

Члени комісії: Олексій Потапський, Олег Звягін, Василь Єремія, Ольга Макогонюк, Вадим Мороховський, Дмитро Танцюра.

Комісія з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва

Розробляє програми ефективного використання комунальної власності. Вносить пропозиції щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Контролює належне використання комунальної власності — зокрема, наданої в оренду.

Члени комісії: Людмила Варавва, Олександр Матвєєв, Роман Сеник.

Комісія з питань культури, туризму та міжнародних відносин

Контролює роботу комунальних закладів культури. Дає рекомендації щодо поліпшення бібліотечної, музейної, культурної та розважальної діяльності. Проводить туристичні та культурно-розважальні заходи.

Члени комісії: Олег Філімонов, Оксана Антонишак, Ірина Головатюк-Юзефпольська.

Комісія з питань транспорту та дорожнього господарства

Розглядає питання розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури. Вносить пропозиції щодо встановлення тарифів на транспортні послуги, удосконалення тарифної системи, організації міського транспортно-дорожнього комплексу. Контролює діяльність транспортних підприємств.

Члени комісії: Петро Обухов, Олександра Ковальчук, Юрій Шумахер.

Комісія з питань соціальної політики та праці

Вносить пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів життя, надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення, зокрема — рекомендації щодо створення необхідних умов для осіб з інвалідністю. Виявляє наявність у місті груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах. Пропонує встановлення додаткових — крім державних — гарантій соціального захисту громадян.

Члени комісії: Лілія Леонідова, Світлана Попова, Сергій Шматько.

Комісія з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин

Бере участь у розробленні цільових програм, що стосуються надходжень і витрачання грошових коштів, отриманих від продажу земель. Розглядає питання планування їх використання, нормативно-грошової оцінки, інвентаризації та організації територій природно-заповідного фонду. Проводить земельні торги.

Члени комісії: Сергій Страшний, Олександр Байдерін, Олег Бриндак, Сергій Данилюк, Жанна Мандриченко, Андрій Терновський.

Комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини

Розглядає цільові програми у сфері містобудування, реклами, благоустрою міста, доцільності та черговості проведення будівельних, ремонтних, реставраційних робіт. Контролює дотримання законодавства в цій галузі. Готує проєкти щодо внесення змін до положення про Генеральний план Одеси, План зонування та детальних планів територій.

Члени комісії: Світлана Осауленко, Анастасія Большедворова, Андрій Кисловський, Марина Лозовенко, Дар’я Рибак, Едуард Стась.

Комісія з питань житлово-комунального господарства

Бере участь у розробленні програм впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергопостачання. Розглядає питання забезпечення функціонування житлово-комунального господарства та діяльності органів самоорганізації населення. Зокрема — реконструкції та модернізації об’єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, проведення ремонтних робіт житлового фонду, обладнання на території міста місць для розміщення відходів.

Члени комісії: Олександр Іваницький, Олександр Авдєєв, Олексій Асауленко, Олександр Едельман, Віктор Наумчак, Олександр Шеремет.

Комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції

Розглядає питання, пов’язані з необхідністю вжиття заходів щодо захисту прав людини і громадянина.

Голова комісії: Ольга Квасницька.

Комісія з питань охорони здоров’я

Реалізує міські програми у сфері охорони здоров’я. Забезпечує належне утримання та ефективну експлуатацію підзвітних медичних закладів. Контролює належну якість медичних послуг, що надаються населенню, і дотримання законодавства щодо захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я.

Члени комісії: Віталій Саутенков, Андрій Вагапов, Ірина Куценко, Левон Нікогосян.

Комісія з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями

Організовує спортивні, освітні, наукові заходи. Контролює забезпечення якісного надання населенню послуг у сфері освіти підзвітними міськраді навчальними закладами.

Члени комісії: Олег Етнарович, Олена Вододюк, Наталія Жукова, Діна Яценко.

Комісія з питань екології, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, зв’язку та інформаційних технологій

Розглядає проєкти техногенно-екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів, зв’язку та інформаційних технологій. А також — розроблення екологічно чистих енерготехнологічних комплексів, необхідних для переробки техногенних і побутових відходів. Контролює збереження та розширення площ зелених насаджень, розвиток зон рекреації — зокрема, у прибережній зоні. Ініціює проведення моніторингу стану довкілля, припинення реалізації проєктів, пов’язаних із негативним на нього впливом, екологічних експертиз.

Члени комісії: Богдан Гіганов, Ігор Батраков, Михайло Карпенчук.

Депутатські групи

Група «Комунальні ресурси» займається питаннями житлово-комунального господарства міста. А також врегулюванням відносин монополістів-постачальників комунальних послуг і одеситів.

Завдання групи «Рівні можливості» — підтримка гендерної рівності, поліпшення становища жінок у суспільстві та запобігання насильству в сім’ї.

Аналогічні цілі у групи «Жінки. Мир. Безпека», створеної для реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН, ухваленого постановою Кабміну.

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